Abuelos de La Guajira están vivos “por un milagro de Dios”

El deterioro físico y las dificultades económicas cada vez más grave y notorio en la población adulta mayor de esta zona indígena y fronteriza.

Las abuelas y los abuelos piden atención y programas sociales que los ayude a sobrevivir, en medio de la crisis del país, ya que ellos son los más golpeados por la precariedad.

El municipio Guajira, del estado Zulia está sumergido en una grave crisis alimentaria, de salud, de servicios básicos y la población adulta mayor es la que, por su edad no tiene la posibilidad salir de sus viviendas a resolver la carencia de comida y agua. Solo se asoman desde sus chinchorros a ver pasar los días.

Pobreza sin remedio

Radio Fe y Alegría Noticias hizo un recorrido en la comunidad de Taparo, una comunidad ubicada en la línea fronteriza de Paraguachón, con una población de 60 habitantes, allí los abuelos manifestaron no tomar ningún tipo de medicamentos desde hace tres años, algunos se aferran a tomar remedios caseros que les alivian un poco los dolores de la vejez.

A la buena de Dios

Conversamos con Angelina Montiel, de 80 años y nos contó que lleva muchos años sin tomar medicinas, tampoco ha asistido a una consulta médica; ella no sabe que tiene, pero está segura que ya sus piernas no le da para caminar, a “nosotros aquí nos toca esperar, lo que consigue mi hijo, con eso es que sobrevivimos, a veces nos toca acostamos sin comer nada.”

Filintro González, de 93 años declaró, “yo vivo aquí con mi familia y paso situaciones muy duras, si mis hijos no traen nada, no como y a veces no alcanza, el gobierno de aquí ni nos vista, tampoco nos da alimentos, solo vivimos por un milagro de Dios”.

En el municipio Guajira es una de las regiones que maneja una entrega de una -bolsa de mercal- para más de 27 mil beneficiarios. Para los vuelos no hay concesiones, si no pagan no hay bolsa.