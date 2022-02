Agua y asfalto piden los apureños de Bella Vista

300 familias del barrio Bella Vista esperan por el asfalto y que se acaben los cortes de agua.

En 1996, los primeros habitantes del barrio Bella Vista, de la parroquia San Camilo, de El Nula, en Apure recibieron unos lotes para hacer casas. Hasta ese entonces, las tierras eran unas fincas que no contaban con los servicios básicos.

En el «Bella Vista» sus calles no están asfaltadas, no tiene red de aguas servidas y por si fuera poco, sufren porque no llega el agua constantemente a la mitad del barrio.

La señora Leicy Contreras, habitante del sector no cuenta con el servicio de agua constantemente. Muchas familias deben comprar un servicio del camión cisterna a precios que oscilan entre los 10 y los 12 dólares el viaje, como se le conoce popularmente en El Nula.

Los que más sufren por la escasez de agua son los niños y maestras de la escuela estatal «Teresa de la Parra», muchas veces se suspenden las clases y los chamos pierden la oportunidad de aprender.

Sin postes ni luz

Por su parte, el señor José Vivas denunció que las calles del barrio están totalmente a oscuras. Los vecinos recuerdan que el alcalde del Municipio Páez, José María Romero lanzó un plan de alumbrado, pero no duró ni dos meses. Se quedaron con las ganas de tener una bella vista por las noches.

Finalmente, a los habitantes del barrio ubicado en la parte céntrica de El Nula, siempre les ha tocado solventar sus propias necesidades y en los actuales momentos están retomando el proyecto de las aguas servidas, obra que lleva tiempo parada por la falta de recursos económicos.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.