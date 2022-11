Baja el nivel del río Orinoco en Delta Amacuro

Elysbeth Molares, directora regional de Protección Civil en el estado Delta Amacuro, informó que desde esta instancia mantienen un constante monitoreo al nivel del río Orinoco a propósito de las lluvias que se han registrado en Venezuela.

La funcionaria informó que este miércoles 16 de noviembre el nivel del río Orinoco descendió 10 centímetros en el Delta, quedando en su cota mínima de 2 y 3 centímetros. De esta manera llega la tranquilidad para los habitantes del Delta Medio, zona desde donde reportaron preocupación por “una nueva creciente”.

Morales aclaró que no existe un riesgo por desbordamiento, lo cual no ha sido motivo para no acompañar a las comunidades ribereñas del Delta Medio. Informó que la gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, instruyó mantener un constante seguimiento a la coyuntura climática por la que atraviesa Venezuela y que, según el informe del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), se debe al fenómeno La Niña, una condición natural anormal que se repite en el país.

El río Orinoco crece por lluvias en varias regiones

La directora regional de Protección Civil dijo que el nivel del agua en el río Orinoco se mantenía más alto de lo habitual debido a las lluvias inusuales que se están registrando en todo el país. Recordó que el delta del Orinoco recibe la mayor parte del caudal.

Sin embargo, insistió en que no representa un riesgo para el Delta Medio debido a que, si bien llueve en varios estados, éstos cuentan con otros afluentes que fungen como desagüe.

“Sí, este año hubo un segundo crecimiento atípico del río Orinoco debido a las lluvias en las cabeceras como Apure, Amazonas y Bolívar. Por fortuna ya no está lloviendo en estas regiones. Recordemos que el Delta recoge todo ese caudal hasta su desembocadura”, explicó la representante de Protección Civil en la entidad.

La gobernadora Hernández instruyó desde un primer momento la creación de una sala situacional para atender cualquier eventualidad por las lluvias en Delta Amacuro. Protección Civil forma parte de este equipo de monitoreo y atención, explicó Morales.

Ellos se desplegaron junto a las Fuerzas Armadas para atender de forma directa e inmediata a las personas que pudieran resultar afectadas por las lluvias. Tal y como ocurrió a mediados de septiembre en Tucupita, cuando varias familias quedaron damnificadas.

El sistema preventivo instalado en Delta Amacuro actualiza las condiciones meteorológicas que genera el Inameh. Esto para que ante una alerta, poder informar oportunamente a la población a través de todos los medios posibles.

Este equipo de trabajo, además, vigila las condiciones del dique de contención que protege a Tucupita de inundaciones, explicó Morales.