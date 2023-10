Carlos Prosperi se mantiene en la primaria

El abanderado por el partido Acción Democrática (AD) para las elecciones primarias, Carlos Prosperi, aseguró este sábado 21 de octubre en rueda de prensa, que se mantiene en el proceso de los comicios que se llevarán a cabo este domingo.

“Vamos a seguir hablando con la verdad y somos la voz de los que no han sido escuchado. Estoy comprometido con Venezuela”, dijo ante los medios de comunicación.

Prosperi, quien en los últimos días declaró que no hay transparencia para estas elecciones, también explicó que sintió la obligación de alzar la voz por las denuncias que le plantearon varias personas, acto que asegura es fundamental para mantener el compromiso con el proceso democrático.

El candidato de AD resaltó que los miembros de mesa deben contar no solo con identificación sino también estar listos para la función que ejercerán mañana junto a las personas que decidan votar y escojan al candidato único que se medirá con el oficialismo para las elecciones presidenciales de 2024.

“No he sentido confianza en el presidente de la Comisión de Primarias (Jesús María Casal), no he sentido confianza en cómo se han tomado algunas decisiones. Posteriormente, nos dijeron que el día domingo (anterior) se iban a presentar los miembros de mesa, no se hizo el sorteo, me dicen que no se cargaron algunos nombres y yo les dije que eso tenía que avanzar. Si había que hacer alguna corrección, tenía que ser a tiempo”, expresó Prosperi.

AD tiene un centro de totalización

“No nos podemos quedar callados porque somos cómplices de las irregularidades. No es momento de politiqueros, es momento de hacer política. Nosotros presentamos más de 9 mil miembros de mesa y hoy aparecen adjudicados 6 mil”, dijo.

“Nosotros tenemos un centro de totalización propio, si hay alguna eventualidad nosotros no podemos avalar hechos irregulares”, puntualizó.

