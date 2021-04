Clausuran Capitolio de Estados Unidos por «amenaza de seguridad externa»: dos policías resultados heridos

Un hombre que conducía un vehículo inexplicablemente se estrelló contra de las vallas protectoras del edificio del Capitolio de Estados Unidos lo que obligó a los agentes de seguridad clausurar de inmediato el reciento por «una amenaza de seguridad externa».

En el impacto dos agentes de policía resultaron heridos. Se encontraban junto a un costado de la Avenida Constitución, colindante con el Capitolio y donde chocó el carro.

Sin embargo, medios locales informaron que luego de la colisión vieron salir al conductor armado con un cuchillo y los agentes le habrían disparado y lo detuvieron.

En la zona se ha activado un dispositivo con una fuerte presencia policial para asegurar el edificio. El Capitolio se encuentra fuertemente blindado desde el asalto del 6 de enero por una turba de seguidores del expresidente Donald Trump que dejó cinco muertos, aunque hace dos semanas se habían retirado parcialmente algunas de las vallas de seguridad.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT