Comerciantes de San Juan de los Morros reportan pérdidas por fallas trasformadores dañados

Más de 30 comerciantes de la Avenida Bolívar de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, están afectados desde hace dos meses con fallas eléctricas, producto de la quema de unos trasformadores, que los han dejado hasta por tres días sin el servicio de luz.

Víctor Seijas, quien tiene un consultorio odontológico en plena avenida, señaló que en su caso particular se ve afectado en un 100%, ya que la energía eléctrica es vital para poder encender sus equipos.

“Cada cierto tiempo se cae una fase, se nos va la luz y duramos más de dos días sin energía eléctrica y por supuesto esto nos afecta”, expresó Seijas a Radio Fe y Alegría Noticias.

Manifestó que esta situación también afecta a las personas que tienen sus residencias sobre estos locales comerciales, ya que la mayoría son adultos mayores que necesitan tener los aires acondicionados encendidos por las altas temperaturas que se están presentando en la ciudad.

“Hay personas que viven en la zona, que tienen familiares de tercera edad o con problemas de enfermedades, y en este momento con las temperaturas altas que estamos viviendo es bastante difícil pasar una noche o un día sin la energía eléctrica”, añadió.

Seijas denunció que hay locales o residencias que solo tienen una fase funcionando, porque las otras se les van completa cada vez que se dañan los trasformadores o se les despegan los cables de la tanquilla que alimenta a estos comercios.

“Vinieron de Elecentro y cambiaron dos trasformadores. Tuvimos un mes sin ningún problema y al mes nuevamente comenzamos con el problema. La semana pasada tuvimos tres días sin energía eléctrica”, comentó.

Por su parte, Raquel All Mattar, otra de las afectadas, aseguró que desde el 19 de abril en su residencia solo tiene una fase y tiene a su mamá en cama y no tiene la posibilidad de pagar para que le solucione esta situación.

“Yo no tengo luz 220. Tengo a mi mamá en cama, camina solo con andadera porque es de la tercera edad. No tengo comercio, solo vivimos ahí y no tengo la posibilidad de pagar nada y creo que por eso no me colocan la luz 220”, comentó.

Aseguró que en su casa tiene un solo aire acondicionado y no lo puede encender porque no cuentan con la luz 220 y tienen que dormir en el balcón para que les pegue algo de aire. “Les hago un llamado para que solucionen ese problema, porque de verdad es difícil dormir. Tengo que cargar el colchón en las noches para poder dormir en el balcón”.

Los comerciantes realizaron un llamado a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpolec), en su sede en la capital guariqueña, para que solucionen esta problemática que está generando pérdidas económicas, ya que según ellos han hecho más de 18 denuncias a través de la aplicación VenApp y nada que les resuelven.

Algunos de los comerciantes afectados con la situación. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.