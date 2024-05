A menos de dos meses para las presidenciales, las encuestas empiezan a dar estimaciones, pero, ¿con cuántos votos se ganan?

Según el Consejo Nacional Electoral, hay 21.4 millones de electores, sin embargo, 4.4 están fuera del país. Esta situación deja el padrón electoral en aproximadamente 17 millones de ciudadanos habilitados para votar.

Abstención coyuntural y estructural

El periodista Eugenio Martínez, especialista en procesos electorales, explicó que existe un número aproximado de 4 millones de venezolanos que no van a votar el 28 de julio.

Un grupo de este número no lo hace nunca, son personas que no confían en el sistema ni en el voto como instrumento; esta es la abstención estructural. Por otro lado, existe otro grupo que el día de la elección decide no ir al centro de votación.

Según esta cuenta, la cantidad de electores que acudirá a las mesas de votación está cerca de los 13 millones.

El Gobierno aspira mover a cinco millones

De acuerdo con las estimaciones del periodista, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aspira movilizar a unos cinco millones de electores.

Eugenio Martínez explicó que los candidatos del PSUV disminuyeron su respaldo en votos. Desde los 5 millones que votaron por Nicolás Maduro en 2018 a los 4.3 que lo hicieron por los candidatos a la Asamblea Nacional o los 4 millones de votos que sacaron en las elecciones regionales del 2021.

¿Con cuántos votos se ganan las presidenciales?

Según estos datos, a la resta del padrón electoral le quedarían nueve millones de electores que podrían votar por candidatos distintos a Nicolás Maduro.

Martínez cree que la estrategia del Gobierno será la de tratar de dispersar el voto opositor para que unos tres millones se vayan a los candidatos que no son de la Plataforma Unitaria y así, el resultado final podría ser una elección pareja, de casi 50/50 entre Edmundo González y Nicolás Maduro.

No obstante, los estudios de opinión indican que los candidatos admitidos en la tarjeta electoral distintos al del PSUV y la MUD no están logrando capitalizar intenciones de voto.

Parte de la estrategia del PSUV también era que María Corina Machado llamara a la abstención y así se desmovilizaban otros dos millones de electores.

El techo del PSUV y de la oposición

Hechas las cuentas, el periodista Eugenio Martínez considera que el llamado techo de votos de Nicolás Maduro está en 35 %, unos cinco millones de votos, y el de la oposición podría estar sobre los 9 nueve millones de electores.

Sin embargo, el periodista considera que la clave de la elección estará en el “operativo de defensa del voto”, que al día de hoy, es incipiente.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.