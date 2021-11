Corte Federal de Miami otorgó estatus de «fugitivo» a Vielma Mora

La Corte Federal de Miami otorgó este lunes 8 de noviembre el estatus de «fugitivo» al exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, lo que significa que puede ser detenido en cualquier momento si estuviera en Estados Unidos.

La información fue confirmada por el periodista de la Agencia de noticias Associated Press, Joshua Goodman, a través de Twitter.

Junto a Vielma Mora, también fue catalogado con este estatus a Álvaro Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, Ana Guillermo Luis y Carlos Rolando Lizcano Martínez.

Los cinco estarían involucrados en una investigación que adelanta la Corte Federal de Miami relacionada con una presunta red de corrupción en el programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Álvaro Pulido, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Rubio, Carlos Lizcano, Guillermo Luis recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares de la República de Venezuela.

Además, son señalados por el mismo organismo por ejecutar una transferencia por el orden de 180 millones de dólares hacia los Estados Unidos.

Miami federal court transfers to «fugitive status» a former pro-Maduro governor and associates of businessman Alex Saab as part of probe into corruption in Venezuela’s flagship food box program pic.twitter.com/ImXK1NGNRn