Denuncian “trabas burocráticas” en INSAI de Apure para venta de ganado

Andrés Montilla, productor agropecuario de Palmarito, municipio Páez, Apure, informó que los productores de esa parroquia están siendo afectados debido a que no se les está permitiendo vender sus animales.

Montilla aseguró que para los productores puedan vender su ganado ahora tienen que pedir a los representantes del Instituto Nacional de Salud Agrícola Nacional (INSAI) una autorización que avale la venta de los animales.

Manifestó sentirse molestos puesto que para poder vender ganado se debe esperar un nuevo ciclo, una situación que la institución nunca informó y que han catalogado como “trabas burocráticas” para los productores.

“Hay personas aquí en Palmarito que hemos tenido la situación hace pocos días de vender ganado y cuando llegamos al INSAI, nos dicen que ya se venció el ciclo, que no tenemos avales y si no tenemos avales no podemos vender”, señaló Montilla.

Enfatizó que está de acuerdo que se pida el aval para la venta de ganado, pero que se le haga el seguimiento a la vacunación del ganado, pues pareciera que algunas personas del INSAI entregan estas autorizaciones bajo una negociación; porque además no dejan que se hagan los avales con algún médico veterinario.

El productor agropecuario hizo un exhorto a las autoridades a fin de que puedan revisar esta situación.

Por Rómulo Zapata Radio Fe y Alegría Noticias