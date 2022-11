Diez familias en San Juan están afectadas por un derrumbe

Ante las continuas lluvias que siguen cayendo en la ciudad de San Juan de los Morros, un paredón de bloques se derrumbó dejando a más de 10 familias afectadas en el barrio San Nicolás.

María Santo de Carpavide, de 78 años de edad, una de las afectadas, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que desde el 11 de septiembre que ocurrió esta situación vive angustiada y teme que las lluvias siga derrumbado lo que queda de paredón.

“Yo estoy angustiada desde el jueves 11 de septiembre cuando sucedió esto a las 2 y 30 de la madrugada y desde ahí en adelante no he tenido vida, pensando que se me pueden meter, que no encuentro que hacer, no tengo con que contar”.

Carpavide relató que el derrumbe ocurrió en horas de la madrugada y cuando se dieron de cuenta ya el paredón se había caído y los escombros y barros ingresaron a su casa.

“Con la lluvia tan fuerte, nadie se dio cuenta a esa hora de la madrugada, pero al levantarse mi hijo mayor, me dice: ¡mamá anda a ver, para que veas!, se cayó el paredón, no puede ser! Quede en shock, no puede ser, cuando vi esa pared derrumbada”.

La afectada señaló que ya ha ido reiteradamente a la alcaldía antes y después de lo ocurrido y hasta la fecha no ha obtenido ninguna repuesta.

“Fui a la alcaldía, no me pudieron atender porque estaban bien ocupados por los desbordamientos de las quebradas y no pudieron venir, pero aquí estoy en espera de que alguien me pueda ayudar”.

Carpavide dice vivir de la pensión que le dejó su trabajo y lo que gana su hijo que vive con ella. Sin embargo, no les alcanza para levantar nuevamente el paredón que ha dejado expuesto el patio de la casa, colocándola en condición vulnerable por la inseguridad.

“No tengo nada, no tengo dinero, no tengo entrada, mi sueldo es de pensionada, 130 bolívares, qué puedo comprar con eso. Que me ayuden con material, con obra de mano, con todo lo que puedan ayudar, todo lo necesario porque yo no cuento con nada”, exclamó la señora.

Carpavide aseguro a los medios de comunicación que espera que esta peticion sea escuchada por las autoriaddes y la vegan ayudar/Foto; Xiomara López

Nueve años lleva esperando que le construyan un muro

Norma Álvarez, otra de las perjudicadas en este sector, lleva 9 años esperando que le construyan un muro que evite que la casa no se derrumbe y ceda más el terreno que la divide de otra vivienda que está debajo de la suya.

“Tengo desde el 2013, que ya el señor que me vendió vivía aquí y había puesto la denuncia en todas partes, yo he hecho papeles todos los años dirigiéndome a la alcaldía, a infraestructura, y nada, no tengo ninguna respuesta, otras veces me dicen que no hay presupuesto”.

Álvarez indicó que cada año cuando comienzan las lluvias inicia su calvario porque teme que cuando esté durmiendo la pared del cuarto se derrumbe y ocurra una tragedia.

“Es horrible cuando llueve, mi cuarto está aquí y eso se me va derrumbado. Cuando llueve eso es un manantial de agua que baja por aquí. Yo eché una cera porque ante eso no estaba así, ha ido cediendo cada año que pasa,”.

La denunciante comentó que cuando cobra la pensión guarda dinero para trasladarse a los organismos competentes para ver si la ayudan. “Yo vivo sola con una hija, yo vivo de la pensión, yo no trabajo, ya a mi no me dan trabajo porque estoy vieja”.

Álvarez expresó que tiene fe que muy pronto la ayuden y pueda resolver esta situación

“Tengo que fe, que IAVEG me van llamar, porque lo último que me dijeron es que estaban los presupuestos pero estaban dado los créditos para Ortiz y después para acá”.