El barinés Eric Ramírez es el hombre de los goles en Eslovaquia

El atacante nativo del estado Barinas Eric Ramírez es el hombre gol en la Superliga de Eslovaquia. El 11 de abril logró un doblete con su equipo el FK DAC 1904 Dunajska Streda.

El doblete lo marcó justo ante el puntero y monarca de la liga eslovaca, el Slovan Bratislava. Las estadísticas muestran que es su tercer doblete en esta campaña y suma catorce goles en total solo en este periodo. Ramírez ha sido pieza clave en la buena actuación del club.

Además de los tres dobletes, el barinés lleva cuatro jornadas consecutivas marcando goles lo que dice mucho del momento espléndido de su fútbol y capacidad goleadora frente al arco.

