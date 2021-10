Erupciona volcán Kilaucea en Hawai

El volcán Kilauea en Hawai inició con su actividad eruptiva el miércoles por la noche, informaron fuentes hawaianas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el miércoles 29 dio comienzo a una erupción en el cráter Halemaumau, en la cima del Kilauea.

Ante este hecho, las autoridades emitieron una alerta de advertencia y un código rojo para la aviación. Debido a esta actividad volcánica, se prohibieron los vuelos de aviones privados y comerciales en la zona de afectación.

Según las autoridades, por ahora la erupción volcánica no reviste peligro para Hawai, pero el monitoreo es constante.

El parque nacional Los Volcanes, donde se sitúa el volcán en erupción, fue cerrado totalmente por seguridad. En ese lugar se observan flujos de lava y nubes de gases volcánicos, según imágenes satelitales.

En 2018, tuvo una gran erupción que arrasó con más de 700 residencias y forzó el desplazamiento de miles de personas.

