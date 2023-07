Escasez de gasolina afecta a pacientes renales del municipio Sanare de Lara

Pacientes renales de Sanare, capital del municipio Andrés Eloy Blanco en Lara, denunciaron que están enfrentando un grave problema de salud, debido a la falta de una unidad de diálisis.

Antonio García, uno de los 45 pacientes afectados, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que los pacientes renales deben viajar hasta tres veces por semana hasta la población de El Tocuyo o Barquisimeto, para poder recibir sus tratamientos.

Comentó que la situación se debe a la falta de gasolina en la entidad, que además complica el problema de transporte.

“Es un problema bastante grave con el transporte. Por lo menos tengo que viajar desde Sanare hasta Barquisimeto para surtir de gasolina, para poder viajar tres veces por semana al Tocuyo. Y el grave problema es que a veces me ha tocado bajar en moto y en ocasiones he tenido accidentes porque se me baja la tensión y me he caído”, dijo García.

La situación es aún más crítica para los pacientes que se encuentran discapacitados, quienes deben ser transportados en camillas o sillas de ruedas. De esta forma, el traslado hacia las unidades de diálisis se convierte en un problema grave para ellos y sus familias.

Sin apoyo en el municipio

García señaló que en el municipio, específicamente en el hospital José María Bengoa, existe una buena estructura y están las disposiciones para la instalación de la unidad de hemodiálisis para los pacientes renales, pero no han tenido apoyo.

“Nosotros estamos solicitándoles al gobierno nacional y regional, y al seguro social, que deben donarnos las máquinas para hacernos las diálisis, acondicionamiento del local y las plantas de ósmosis”, agregó.

García denunció que la falta de apoyo y soluciones urgentes ha llevado a la muerte de varios pacientes renales del municipio Andrés Eloy Blanco. Por ello, hacen un llamado a las autoridades para que se atienda su situación y se les brinde la atención médica necesaria para los pacientes renales.

