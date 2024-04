Estos son los rivales de Venezuela en el Premier 12 del año 2024

La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) publicó los grupos conformados para las nueva edición de la Premier 12 del año 2024.

Venezuela figura en el grupo A junto con las selecciones de México, Estados Unidos, Países Bajos, Panamá y Puerto Rico. De acuerdo con el ranking internacional, los rivales de Venezuela son los mejores situados.

México es el segundo y Estados Unidos es el tercero en el ranking; por su parte, Países Bajos es séptimo, Panamá es décimo y Puerto Rico está en el puesto doce del ranking mundial. Este último es el único combinado que está fuera del top 10.

La selección de Venezuela iniciará su andar en el torneo a partir del 10 de noviembre, en las sedes de los estadios Panamericano Charros de Jalisco en Guadalajara y al Santa Teresita en Tepic (estado de Nayarit), México.

Esta será la tercera participación de Venezuela en este campeonato, donde solo participan las mejores 12 selecciones del ranking mundial de la WBSC.

Lo que aún está por conocerse es el calendario, que de acuerdo con la WBSC se publicará pronto.

Tanto en las ediciones de 2015 como en 2019, Venezuela fue eliminado en la fase de grupos, mientras que Corea del Sur fue el primer campeón del Premier 12.

Por su parte, Japón fue el segundo campeón de este torneo. Los nipones sacaron rédito de los talentos de Yoshinobu Yamamoto, Shota Imanaga, Seiya Suzuki y Masataka Yoshida, fue el vencedor del segundo torneo.

