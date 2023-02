Guárico: pensionada pide ayuda para recuperar parte de su casa

Diez años aproximadamente lleva Morela García esperando por una ayuda para recuperar la infraestructura y techo de su casa, después que un aguacero le tumbó las paredes de la vivienda, ubicada en la calle San Juan N°23, de la capital del estado Guárico.

La afectada declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que tiene una carpeta llena de oficios que ha llevado a diferentes instituciones en el estado y hasta la fecha nadie le ha dado repuesta.

“En el 2013, en una noche de lluvia, las paredes eran de bajareque y entonces se desplomaron a las dos de la mañana. Yo fui al Iaveg (instituto de la vivienda), a la gobernación, a la alcaldías a todos esos entes y nadie me ayudó. Decían: mañana, mañana la ayudo, mañana la ayudo y hasta la fecha nadie ha venido”, contó García.

La denunciante indicó que otro de los problemas que presenta con el techo de la casa es que es de asbesto y cada vez que la mata de mango del vecino carga le abre huecos en todas partes.

Parte del techo de la casa/Foto: Xiomara López/Radio Fe y Alegría Noticias

“Mi situación es que yo tengo una mata de mango del vecino de al lado y me tiene el techo destruido porque mi techo data desde doscientos años atrás y es de asbesto, es cancerígeno, tenía una orden para que lo cambiaran pero ningún grupo de gobierno me ayuda”.

García señaló que cuando comienza la época de lluvia no duerme porque el agua moja todo dentro de la casa.

“Ahorita mi techo esta inservible, “huequiado” por todas partes y las lluvias son horribles en toda la casa. No duermo en toda la noche, me voy y me siento en el mueble en la sala porque el cuarto mío esta inhabitable, llueve más a dentro que afuera”, describió.

La perjudicada hizo un llamado a los entes gubernamentales para que la ayuden ya que la zona donde está la casa fue declarada de riesgo por los bomberos. “Tengo una carpeta full de todas las instituciones que fui, el Ministerio de Ambiente a que cortaran la mata, a Defensa Civil, a todas partes y nadie me ayuda”.

“Yo soy sola no tengo familia aquí en San Juan de Los Morros y no tengo ningún modo porque yo vivo de seis dólares de la pensión. No tengo manera, porque si yo tuviera cómo arreglar mi casa no estuviera en estas circunstancias”, subrayó García.

Señora Morelia García/Foto: Xiomara López/Radio Fe y Alegría Noticias

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.