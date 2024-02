Hoy escribo estas líneas para despedir con un pequeño tributo a quien en vida fuese una gran Amiga, triple colega a saber: periodista, reportera y locutora. Me refiero por supuesto a la ilustre mujer venezolana Preysy Pérez López, quien fue llamada por Dios el pasado 2 de febrero del 2024, dejándonos a familiares, amigos y colegas una enorme tristeza por su repentina partida.

Nos cantó Camilo Sexto: “Decir te quiero y decir amor; no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma”. Y desde el alma, te expreso mi cariño, entre llanto y dolor, mi agradecimiento y hasta siempre admiración Preysy Pérez.

Existen amigos que se llevan en el corazón, y también hay los mejores Amigos que se tienen en el Alma. Ese era el caso de mi ilustre adorada Preysy Pérez López.

Nuestra amistad era del Alma, siempre fue así desde que nos conocimos una tarde cálida de octubre del año 2015, en Radio Fe y Alegría Caracas, 1390 AM.

Para la fecha yo era tifloreportero en la ciudad capital; luego me asignaron la responsabilidad de cubrir los Valles del Tuy en el estado Miranda, y Preysy, asumió la cobertura en Caracas. Allí inició su gran despliegue profesional consolidándose como sin duda la mejor reportera que he tenido el honor de conocer.

Junto a Daniela Ramos, su inseparable amiga, fuimos un tridente exitoso en la producción de contenidos noticiosos exclusivos. Si, nos dábamos el lujo de tener datos de primera mano sin manipular y haciendo un periodismo de gran calado social en la 1390 AM.

¿Quién fue Preysy Pérez López?

Preysy Pérez López fue una periodista venezolana, nacida en Carúpano, estado Sucre. Se licenció en Comunicación Social, en la universidad Santa María en Caracas. Allí conoció a su amiga inseparable Daniela Ramos.

En 2015, junto a Daniela, ingresa a trabajar en Radio Fe y Alegría Caracas. En principio, fue parte del equipo de redes sociales haciendo un gran trabajo, haciendo más visible las cuentas de la institución y alcanzando más seguidores. Además, conduciendo programas y el noticiario. Posteriormente, asume la corresponsalía de la ciudad capital, siendo muy exitosa.

El 10 de marzo de 2017 finalizamos Preysy y Moisés nuestra faena en Radio Fe y Alegría. Luego ella se inicia como reportera del Canal I. Al poco tiempo se convierte en ancla del noticiario y entrevistas, entre otras responsabilidades. Luego, ingresa a laborar en el partido Un Nuevo Tiempo, en donde terminó sus días con nosotros.

También, animó eventos como certamen de belleza y formó parte del proyecto “Hablemos de Comunicación”. Siempre fue una persona humilde, alegre y responsable con sus compromisos. Preciosa por naturaleza, talentosa y dedicada a lograr sus metas y promover el bienestar del colectivo.

Preysy era única, una mañana nos conseguimos en un carrito de chicha en el centro de Caracas, yo estaba tomándome una cuando escucho: “yo me pagaré mi chicha, ya que Moisés se pagó la de él”, me volteé a ver quién me hablaba y ella entre risas me preguntó: “¿no sabes quién soy? ¿ya me olvidaste?”. Yo le respondí que efectivamente no sabía quién era y riéndose me abraza y dice espero que si te recuerdes de mis abrazos, allí si la reconocí y también la abracé.

Seguimos caminando y por segunda vez escuché algo que llama mi atención, le dije: “Preysy, ¿escuchas esa manifestación?” Y ella me dice: “si, pero no veo nada”. Le indiqué donde creía que era y fuimos. Ella insistía que no había nada, hasta que llegamos a la esquina y nos topamos con la manifestación. Rápido nos pusimos la indumentaria de prensa y nos presentamos a las personas y llamamos ambos a Daniela Ramos, para realizar la pauta. Daniela llama al número de Pérez y mi Amiga me pasa su teléfono, luego de activar la recepción yo hago la entrevista y nos separamos.

En la tarde nuestra compañera nos contó que estuvo dudando a quién había llamado porque esperaba a Preysy y salio Moisés, así era ella. Fue la única periodista de Radio Fe y Alegría que me pudo ver laborando de reportero en la calle.

Mi cumpleaños de 2016 lo pasé en Radio Fe Alegría con una tableta grande de chocolate. Preysy llega y como de costumbre me abraza y al verme el chocolate en el bolsillo de la camisa sutilmente me lo sacó y se fue a sentar y al rato me dice: “¿Moisés y la torta, el refresco y la fiesta?”. Yo le respondo que traje chocolate, “ven para que agarres”. Y al no conseguirlo en mi bolsillo pregunto si está en la mesa o se me cayó al suelo y ella me abraza y me lo pone en las mano diciendo: “ni te diste cuenta que te lo saqué jajaja”. Siempre hacíamos chistes.

Le conté que estaba escribiendo “El Tifloreportero A toda capacidad”. Me dio ánimo porque eso la hacía feliz. Y le prometí entregarle su ejemplar autografiado lo que la puso aun más feliz.

Al llegar el libro de Amazon y ser presentado en la UNETI, el 14 de julio, en compañía de los ilustres amigos y colegas de Fe y Alegría Wirmelis Villalobos y Javier Barrios, le firmé su copia. Al recibirla y ver que se lo dediqué, su alma fue muy feliz. Fue la última vez que nos vimos. Nadie podía sospechar que un terrible cáncer en 6 meses después le cegaría la vida. Preysy es una muestra de lo espeluznante que es la enfermedad que sigue enlutando hogares.

El 2 de febrero en horas de la noche recibí la nefasta noticia de la muerte de la ilustre Preysy Pérez. Toda la familia de Fe y Alegría y del periodismo y espectáculo que tuvimos el honor de conocerla lloramos tu partida muy temprana, tan solo tenías 33 años.

Sueños, proyectos y toda una vida por delante que fue truncada por el funesto cáncer. Del tridente solo quedamos dos: Daniela Ramos y Moisés Quintero, que estuvimos en tu último adiós y siempre te llevaremos en nuestras almas, porque tú estás ahí. Hasta siempre adorada Preysy Pérez López, nos volveremos a ver; paz a tu alma. Dios te bendiga.

Moisés Quintero es periodista y defensor de derechos humanos

