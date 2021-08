«Quien gobierne en Europa del Este dominará el Heartland; quien gobierne el Heartland dominará la Isla-Mundial; quien gobierne la Isla-Mundial controlará el mundo.» (Mackinder, 1919)

Un porcentaje significativo de la humanidad, que incluye a gran parte de los gobernantes y dirigentes del mundo a todo nivel e instancia institucional, continúan en el equivocado pensamiento, discurso y proceder, de enaltecer y priorizar en el plano terrenal los criterios mundanos relativos al poder, dinero y placer. “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.” (1 Juan 2:15)

“Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19). Así que ¡pendiente y alerta, porque las advertencias y avisos son muy serios y de carácter irreversible si no existe la firme decisión de rectificar, corregir, revertir y convertir tal cosmovisión y actuación de manera definitiva! Incluyendo los eventos de padecimiento en lo social y político anunciados en la teoría “The Fourth Turning” o «El cuarto giro» (Howe y Strauss, 1997, reseñado en BBC, 2020), todos los signos señalan que será muy pronto: “Estad en vela…”. Seguimos aún en tiempo de la misericordia de Dios, porque de lo contrario: “…Allí será el llanto y el rechinar de dientes” (Mateo 25, 1-13)

Así planteado el asunto, sea oportuno y pertinente tener presente que:

i) Europa del Este constituida por: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Hungría, Moldavia, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y Ucrania. ii) Heartland o área pivote (ubicada en el centro de la Isla-Mundial) integrada por Europa del Este y Asia Central: Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán (formaban parte de la URSS, e incluso parte de esos ellos limitan con Afganistán).

iii) Isla-Mundial: conformada por los continentes de Europa, Asia y África (siendo como conglomerados los que acumulan la mayor diversidad de riquezas de todo el mundo).

La tesis de controlar la Isla-Mundial cobra una vigencia trascendental con la adhesión de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS); y por si fuera poco, Afganistán ha dejado de estar bajo la influencia de Estados Unidos y sus aliados de occidente (que parecieran han hecho todo lo posible e imposible para dejar el camino libre a sus pares del poder hegemónico mundial). El resultado de todo esto es que la iniciativa “Un cinturón, una ruta” u “One Belt-One Road” (OBOR) sale reforzada, y especialmente los lazos entre China y Rusia, países a los que ahora se unen también Irán y Afganistán, que serán los que conformaran en gran potencia el nuevo imperio.

“Los países de Asia central no tienen acceso a aguas abiertas. Por lo tanto, en el plan económico de “One Belt-One Road”, China será inevitablemente una de las rutas de acceso de estos países a las aguas abiertas de Irán. Por lo tanto, Irán puede proporcionar un mejor transporte, mejor y más acceso al Golfo Pérsico fortaleciendo y desarrollando la infraestructura de comunicaciones. En otras palabras, Irán es su punto de conexión con las aguas abiertas.” (Tehran Times, 2021)

Es decir, que para completar el rompecabezas de esa región del mundo, faltaba una pieza; y esa parte la representa Irán. Así que cuando en definitiva logre encajar, la iniciativa “Un cinturón, una ruta” será una realidad en ese territorio: con energía gracias a Rusia, fabricación gracias a China, acceso al litio (y otros recursos) gracias a Afganistán (junto con su ubicación geopolítica y geoestratégica) y salida a aguas abiertas gracias a Irán.

“La Nueva Ruta de la Seda, Un Cinturón, una Ruta, o La Franja y la Ruta son los nombres con los que se conoce una de las iniciativas más ambiciosas que se han puesto en marcha en el siglo XXI. Internacionalmente es conocida con las siglas OBOR(del inglés One Belt, One Road). El objetivo es promover el desarrollo común de todos los países que participan, entre los cuales será posible una mayor comunicación y una conectividad más rápida a través de puntos intermedios en Asia, Europa y África. El plan se propone construir las infraestructuras necesarias y suficientes para facilitar el intercambio comercial entre todos los países participantes.” (El Estímulo, 2018).

Finalmente se reitera, que de acuerdo a los criterios mundanos:

«Quien gobierne en Europa del Este dominará el Heartland; quien gobierne el Heartland dominará la Isla-Mundial; quien gobierne la Isla-Mundial controlará el mundo.» (Mackinder, 1919)

Apéndice:

I) Existen complicidades manifiestas en este golpe de estado en Afganistán con impacto nefasto a nivel mundial, que efectivamente está sustentando en una inteligencia estratégica diabólica. Mismamente, el “bloque liberal mundialista globalista” se inserta en un sistema de operación doctrinaria, sociopolítica y social estructural, que tiene centradas y definidas sus directrices… (La Nación, 2021) II) Indudablemente también existe una invalorable fortaleza geopolítica, geoeconómica y geoestratégica de toda Sur América en lo que respecta a su juventud, al talento humano y al cuantioso potencial de recursos naturales como lo son la franja petrolífera del Orinoco, la Amazonia en el corazón de Brasil y el Acuífero Guaraní (más grande del planeta). Y que en lo particular para el caso venezolano se posee la 1era reserva de petróleo del mundo, la 2da reserva probada de oro, la 6ta reserva de diamante, la 5ta de coltan, la 2da reserva de agua del continente americano entre otras innumerables bondades y poli diversas riquezas en todos los órdenes que representan un patrimonio o tesoro exclusivo de la nación o población venezolana, que no le pertenece ni le debe pertenecer por ninguna razón a un gobierno nacional o del resto mundo.

III) Sacrificando la economía real, es decir la producción neta de bienes y servicios, el país coloso de América, continúa aplicando una política económica desacertada y contradictoria (para algunos analistas incluso deliberada) que favorece a ritmo creciente los altos niveles de inflación, y lo más grave la pérdida de su poder hegemónico: amenazando seriamente el “sueño americano”. Están empeñados en emitir moneda y en conceder ayudas, pero al analizar la velocidad monetaria, resulta que tiende a cero, porque dado que existe el injusto “apartheid” de las tasas de interés, todo el dinero se queda atrapado en el cuello de botella del sistema financiero y en la bolsa de valores de la “gran manzana”, sin que se distribuya con fluidez a la economía en su totalidad: apenas absorbe el 5% del dinero emitido.

IV) Con respecto a América Latina: ante la crisis inevitable o agudización de la sindemia que se acrecienta cada día como consecuencia del coronavirus, y la inminente desintegración del establishment en ocaso, ¿de dónde se va financiar, quienes van a dar los créditos, de dónde van a venir el sustento de las bancas, quiénes van a financiar los proyecto sociales, quién va tener interés y generar nuevos acuerdos económicos, en función a los nuevos polos que se están construyendo en relación a “Un cinturón, una ruta”? Respuesta: el que gobierne la Isla-Mundial.

