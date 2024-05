Vecinos de un sector de la calle Aramendi, en la carrera Pedro Camejo de Guasdualito, estado Apure, enfrentan un intenso calor diurno y nocturno, picaduras de zancudos y preocupación por la falta de refrigeración de los alimentos debido a la interrupción del suministro eléctrico por la quema de un transformador que ya lleva 23 días.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con residentes del área, quienes expresaron su frustración por la falta de respuesta de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ante esta situación.

“Tengo mi negocio y ya no puedo vender refrescos. Hay muchos niños pequeños que no soportan el calor, no hay moto bomba para jalar el agua y lavar los uniformes del colegio. A los ancianos que sufren hipertensión, el calor los pone mal. (Hay) muchas cosas que nos afectan y queremos de algún modo que nos apoyen y nos escuchen”, dijo Giselle Herrera.

Rosa García, otra ciudadana afectada en esta zona de Guasdualito, comentó que su mamá de 92 años prácticamente no ha dormido durante los 23 días sin luz, lo cual está perjudicando su salud.

“Todos estamos perjudicados porque no dormimos, estamos todo el tiempo echándonos agua y agua para poder sobrevivir. Lo que nosotros queremos es que nos solucionen porque si no, imagínate”, expresó.

Con información de Rómulo Zapata | Radio Fe y Alegría Noticias.

