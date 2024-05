Comerciantes de Guasdualito reportan caída en las ventas

En Guasdualito, capital del municipio José Antonio Páez del estado Apure, los comerciantes denuncian la caída de las ventas debido a, según ella, la insuficiencia de ingresos de los consumidores.

“Nos sentimos bastante afectados porque uno sale a vender para rebuscarse la vida diaria, pero no se puede porque la plata está escasa”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias, María Quiñones, una comerciante local.

Asimismo, aseguró que las personas se abstienen de gastar porque lo que tienen es solo para su alimentación diaria.

La comerciante comentó que ella tiene un local donde vende empanadas y pastelitos y que se le hace imposible competir con los precios de los vendedores callejeros porque debe cubrir los costos del arriendo.

La disminución en las ventas ha llevado a Quiñones a considerar cerrar su local: “Estaba vendiendo 10 o 15 almuerzos y ahora bajó a tres o cuatro y no todos los días. A veces vendo solo dos almuercitos, mis pastelitos y mi cafecito, y ya no me alcanza para seguir pagando el arriendo”.

Varios vendedores, tanto ambulantes como establecidos, coinciden en que las ventas diarias cayeron considerablemente.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una familia venezolana compuesta por cinco personas requiere al menos $1.200 dólares al mes para satisfacer sus necesidades básicas.

La falta de un anuncio de aumento salarial el 1 de mayo mantiene el salario mínimo en $3.5 dólares al mes. A pesar del aumento en el bono de guerra, un trabajador solo puede cubrir aproximadamente un tercio del costo de la canasta alimentaria, que se situó en 554 dólares en marzo.

Con información de Rómulo Zapata | Radio Fe y Alegría Noticias.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales deTelegram yWhatsApp.