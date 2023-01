“Muchas personas prefieren no trabajar porque el salario se les va en pasaje”

El sector salud del estado Lara se pronunció este jueves 19 de enero en una asamblea en el Colegio de Médicos del estado, ubicado en Barquisimeto, sobre la crisis y el colapso que atraviesan en la región.

En la asamblea también se abordaron temas como la falta de insumos, equipos médicos y personal capacitado, además de los bajos salarios y las violaciones de los derechos laborales a los trabajadores del sector.

La doctora Deyanira Gentile, secretaria de organización del Colegio de Médicos del estado Lara, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias que en esta asamblea se agruparon los trabajadores del sector salud, como el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeras, el sindicato SEPEEL y el sindicato Del Seguro Social, “para seguir denunciando el colapso que tenemos en el sector salud y la crisis humanitaria que vive Venezuela, donde las condiciones no han mejorado”, sino que por el contrario “han empeorado”.

Gentile destacó que los déficits que vienen presentando en el sector son la falta de insumos y la falta de dotación de recursos, pues el sector cuenta con equipos médicos obsoletos que no son reparados ni renovados y no tienen tomógrafo.

Según ella, el sector tiene una importante diáspora del 50% del personal capacitado para atender a los pacientes, debido por los sueldos y salarios que están por debajo de 30 dólares. “Muchas personas prefieren no trabajar en las instituciones públicas, porque el salario se le va en pasaje y otras se han tenido que ir del país”, expresó.

“Hemos metido documentos en la Inspectoría del Trabajo y Defensoría del Pueblo porque nos tenemos que hacer escuchar sobre las condiciones de salud en las que estamos trabajando. De la precariedad de los sueldos y salarios no solamente hacemos protestas: también ante estas situaciones”, agregó Gentile.

Por otra parte, destacó que las condiciones de los hospitales y centros médicos actualmente no son las más adecuadas porque no tienen los recursos e insumos o no cuentan con el personal médico, obrero y de enfermería completo por el déficit del salario.

Ante la falta de recursos, la doctora informó que los pacientes y familiares en ocasiones se ven en la necesidad de comprar las medicinas y equipos para que se le pueda realizar a tratamiento al paciente.

Finalmente, indicó que el sector salud del estado Lara exige al gobierno nacional respuestas a sus propuestas y que le den soluciones al colapso en el que se encuentran.

Declaraciones de la doctora Deyanira Gentile, secretaria de organización del Colegio de Médicos del estado Lara:

