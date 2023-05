Preguntó a la multitud si estaban de acuerdo y le respondieron que no. Sin embargo, él lo aprobó.

El pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento del cestaticket que quedaría en 40 dólares y que el llamado bono de guerra sería de 20 dólares, lo cual no dejó contestos ni a sus propios seguidores, como quedó demostrado en videos difundidos a través de redes sociales.

📽️ Así fue la reacción de algunos de los manifestantes que estaban en la marcha convocada por Nicolás Maduro para este 1 de mayo, Día del Trabajador, donde anunció el aumento del cestaticket a 40 dólares. pic.twitter.com/x27Krkka7W — Radio Fe y Alegría Noticias (@radiofeyalegria) May 2, 2023

Al final de la tarde de ese lunes, que estuvo marcado por protestas de trabajadores públicos a lo largo y ancho del país, además de molestias también había preguntas: ¿Por qué no aumentó el sueldo? ¿Qué pasaría con los jubilados? ¿Para los pensionados no había nada?

A la mañana siguiente Maduro publicó un video en Twitter en el que ratificó el monto por concepto de bono de alimentación, pero dijo que el bono de guerra será de 30 y no de 20 dólares.

Amanecimos firmando el decreto de los aumentos del Cestaticket a 40 $ y del Bono de Guerra Económica para que llegue a 30 $ mensuales, bajo el concepto de la indexación, para un total de 70 $ más el salario. Es un esfuerzo tremendo en defensa del salario… pic.twitter.com/oVI55ITAG4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2023

Horas más tarde, el ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Francisco Torrealba, informó que el bono de guerra para los jubilados de la administración pública nacional será el equivalente en bolívares de 49 dólares. Los pensionados del IVSS por su parte cobrarán 20 dólares por concepto de bono de guerra, además de los 130 bolívares de pensión.

[email protected] de la APN cobrarán el equivalente en Bs a 49 USD por concepto de bono de guerra indexado más el monto que vienen cobrando por jubilación, [email protected] del IVSS cobrarán el equivalente en Bs a 20 USD del bono de guerra indexado mas los 130,00bs cobrados como pensión. — Francisco Torrealba (@torrealbaf) May 2, 2023

Los nuevos y actualizados anuncios seguían sin llenar expectativas en un país en el que la Canasta Alimentaria Familiar superó los 500 dólares en marzo, mientras Edison Arciniega, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA), aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que “estamos en un país extremadamente desigual en términos alimentarios”.

“El que se ha formado a nivel profesional pensaba que iba a vivir dignamente. Pero ahora vemos que no tenemos un poder adquisitivo adecuado”, dijo Nilalex Márquez, un profesor de educación media diversificada de Tucupita, capital de Delta Amacuro.

Las críticas sobre los anuncios llovieron, entre otras cosas, porque al no aumentarse el salario, los aumentos no tienen ningún tipo de incidencia en pagos de vacaciones o aguinaldos. “Nosotros estamos pidiendo un aumento sustancial en el salario, para que cuando se calculen nuestras vacaciones y aguinaldos, sean sumados en el salario y no a los bonos que no traen ningún benefici”, afirmó Alberto Marín, profesor universitario.

Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), recordó en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias que quienes gobiernan el país llegaron al poder cuestionando la bonificación del salario.

“Quienes hoy gobiernan llegaron al poder precisamente cuestionando esa bonificación del salario y lo que hemos tenido es un afianzamiento de ese proceso de bonificaciones”, señaló Alvarado, en entrevista con el programa Háblame Bajito, sobre una bonificación del salario que en su momento fue impuesta en la denominada “IV República”.

Insistió en que, si se revisan los discursos del fallecido presidente Hugo Chávez, en sus primeros años como mandatario se puede ver cómo hacía un amplio cuestionamiento a todo el proceso de bonificación del salario. Por ello, no entiende que ahora se afiancen pagos mensuales como el bono de guerra.

El desajuste

Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, lamentó que más que un “ajuste”, con los anuncios hubo un “desajuste”.

“Este ajuste de sueldo es más bien un desajuste, porque el bono lo rebajaron, el pensionado no recibe cestaticket y para quienes lo reciben sigue siendo insuficiente”, expresó en entrevista con el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

“El pensionado no recibe cesta ticket, pero lo más grave es que no todos los pensionados y adultos mayores lo perciben, ya que muchos no están inscritos en el sistema Patria”, resaltó.

¿Inflación por bonos?

El economista Miguel Rojas cree que en Venezuela se aumentará la inflación debido a los anuncios del 1 de mayo.

“Este aumento de la bonificación de alguna u otra manera va a repercutir en la inflación”, sostuvo en entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.

“Cuando estas decisiones vienen vía decreto y sin generarse por la productividad, produce inflación, porque al final estás colocando la máquina de hacer dinero para pagar sueldos y salarios”, remarcó.

No obstante, desde la encuestadora Datanálisis se tiene otra visión.

Su director José Antonio Gil Yepes opinó que, para mejorar la economía del país, se debe cambiar la fórmula de la política antiinflacionaria, con “políticas liberales”.

Sugirió que se debe devolver el crédito bancario, eliminar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), democratizar las empresas del Estado y permitir la privatización de algunas. También poner las bolsas de valor a trabajar y promover el turismo.

“Se debe o se necesita que la economía se vuelva más productiva. Eso va ligado a un cambio radical en la forma en cómo estamos luchando contra la inflación”, manifestó en entrevista con el programa De Primera Mano, de Radio Fe y Alegría Noticias.

“Impresentable”

En un artículo de opinión, Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez, escribió: “El anuncio del señor Nicolas Maduro este 1 de mayo relativo al aumento de las remuneraciones a los trabajadores venezolanos es impresentable, tanto por su impacto en la desigualdad, calidad de vida, desequilibrio del sistema económico y en el fraude fiscal que conlleva”.

Cabezas fue entrevistado posteriormente por Radio Fe y Alegría Noticias, asegurando que en el país “lamentablemente” se está “en presencia de un gobierno que abandonó la defensa del salario”.

“Cuando un gobierno mantiene el salario mínimo de la nación en 5,2 dólares, nos lleva a un acto de arbitrariedad e injusticia. Cuando el ingreso de los trabajadores es en bonificaciones de más del 90 %, se está claramente creando una desigualdad inmensa porque cuando bonifica y golpea el salario de los trabajadores está cercenando derechos: a un salario suficiente y a que tenga un cálculo justo de sus prestaciones sociales y vacaciones”, sentenció.

