Madres solteras de Maturín deben tener 2 trabajos para sobrevivir

Para poder garantizar algo de alimento en la mesa, algunas madres solteras en Maturín sostienen que deben ganar un ingreso mínimo semanal entre 10 a 15 dólares, si tienen una familia de 4 personas.

Por ello, las madres deben procurar tener al menos dos trabajos.

“Es difícil, porque yo soy madre soltera de cuatro muchachos y como no tengo ayuda. Aparte de mi trabajo en una empresa también me tengo que dedicar al comercio para poder sobrevivir”, señaló una joven que prefirió no ser identificada.

De puesto en puesto

Esta joven entrevista, quien es madre de cuatro niños -uno de ellos con el trastorno del espectro autista-, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que trata de ir un día a la semana al mercado municipal de Maturín, de comercio en comercio en busca de mejores precios.

Esta madre soltera comentó que el resto de los días los dedica a sus dos trabajos: uno en la mañana y otro en horas de la noche.

“Yo vengo caminando desde el hospital buscando precios: de local a local a veces hay diferencias grandes. Yo vi hace rato el kilo de pollo en 6 millones de bolívares, y tres cuadras después ves el kilo en 8 millones», manifestó la joven, que no halla qupe hacer con los «cuatro reales que se gana”.

Al ser consultada sobre el tema de la alimentación, la ciudadana apuntó que aunque es una situación compleja, hace lo que puede para sobrevivir y mantener comida en la dispensa para sus hijos.

Por último, expresó que cuando las cosas se ponen más difíciles en su casa, «se compra un arroz: de ahí se hace tres veces y se liga con yuca, frijol o con lo que sea. Pero hay que buscar las maneras para poder rendir la comida».