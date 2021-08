Más de 6 mil personas han sido vacunadas en Guanipa

Continúa la jornada de inmunización en el municipio San José de Guanipa de la zona sur del estado Anzoátegui, donde hasta la fecha se han vacunado a más de 6 mil personas en un proceso que arrancó el pasado 20 de junio.

Luis Andrés Bastardo, jefe del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Guanipa, explicó que ha sido un proceso que se ha llevado sin anormalidades.

Indicó que diariamente en el Centro de Diagnóstico Integral Pedro Urbina, único habilitado para llevar este proceso de vacunación a la comunidad sureña, se atienden diariamente aproximadamente unas 350 personas.

«Ha sido de mucha ayuda haber incrementado las brigadas de apoyo para agilizar el proceso, estamos inmunizando de lunes a sábado y si hay alguna orientación de hacerlo los días domingos también lo hacemos» dijo el médico.

El jefe de la ASIC en el municipio Guanipa detalló que cuentan con un equipo de 15 personas entre médicos, enfermeras, milicianos y brigadistas de Somos Venezuela, además de contar con el apoyo logístico de parte de PDVSA.

Detalló igualmente que entre las peticiones que tienen de parte del personal que ha estado al frente de esta actividad es que se les permitiera una jornada de descanso.

«La única exigencia del personal de salud es un día libre a la semana, somos seres humanos y al personal le ha tocado duro en esta pandemia y a veces la población no entiende eso» acotó Bastardo.

Refirió que durante la jornada realizan el cotejo de los datos enviados vía mensajería de texto con la data enviada por el Ministerio de Salud, aunque esta a veces llega con algunas horas de retraso.

Resaltó que la aplicación de la primera dosis es más complicada, debido al proceso de verificación, pero con la segunda es mas fácil ya que solo llegan con su tarjeta y pasan directo a la aplicación del antígeno.

El galeno hizo un llamado a la población a no madrugar para la aplicación de la vacuna. Alegó que no había necesidad de estar tan temprano sobre todo los adultos de la tercera edad. «Pueden llegar después de las 8 am, les estamos dando prioridad a las personas con alguna discapacidad para que no se agoten por la espera y si no pueden caminar se les lleva la vacuna hasta el vehículo donde se encuentran», recalcó.