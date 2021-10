Meta: la nueva empresa que operará Facebook

Termina la era del Facebook e inicia la era del Meta, el nuevo proyecto de Mark Zuckerberg se acaba de concretar con el cambio de empresa que ahora se encargará de operar la red social más importante del mundo.

Ahora Zuckerberg su apuesta es por un nuevo concepto por el que también pugnan gigantes como Nvidia y Microsoft.

De esta manera, el joven magnate traspasa un modelo empresarial únicamente basada en redes sociales, y apunta a una empresa con un nuevo concepto focalizado en la «realidad virtual». El creador de Facebook, y dueño de WhatsApp e Instagram, ya había asomado la idea que hoy se traduce en realidad.

Sus plataformas de redes sociales seguirán operando, pero ya no serán la base de su nuevo emporio empresarial.

Meta será la empresa matriz que englobe lo que ahora son la propia red social de Facebook, WhatsApp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger y Horizon.

Sobre el símbolo que representa a la nueva empresa «evolucionada», el creador de Facebook ha dicho que es el símbolo del infinito. Sería además, una representación de la idea infinita de desarrollo y evolución.

Por su parte, el equipo de diseño informó que la imagen del infinito también representa la letra M, la inicial del nombre de la empresa Meta.

Por lo pronto, Meta y el concepto de «metaverso» es solo eso, un concepto. Por ahora no se conoce si hay una herramienta concreta para saber sobre su funcionamiento o utilidad. Es muy posible que durante los próximos días abunden nuevas informaciones.

Zuckerberg llegó a mostrar algunos vídeos sobre cómo puede ser usado el concepto en la vida real.

En una proyección mostró el ‘ajedrez metaversiano’ donde dos jugadores en distintas partes del mundo se enfrentan o avatares virtuales hablando con personas reales.

«Facebook se creó para conectar a la gente y ahora conectaremos a la gente a través del metaverso», dijo Zuckerberg.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD