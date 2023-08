Neymar ya fue presentado en Arabia Saudita

El jugador de la selección de Brasil, Neymar Jr. ya es oficialmente nuevo jugador de Al Hilal, club de la primera división de Arabia Saudita.

El arribo del jugador proveniente del PSG de la Ligue 1 de Francia fue oficializadfo este 15 de agosto por parte del club multimillonario.

De acuerdo con la prensa internacional, el futbolista brasileño fue vendido por el club francés por 90 millones de euros más un bonus por varios conceptos.

Su nuevo contrato lo vincula a Al Hilal hasta el año 2025. Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el salario de Neymar Jr, por las dos temporadas que jugará en Arabia Saudita será de 300 millones de euros.

Otros 100 millones de euros podría ingresar a las cuentas del deportista por conceptos publicitarios y otras variables, más un bono por partido ganado que sería de 8 mil euros.

De esta manera, Neymar abandona Europa y se muda a la multimillonaria Liga Árabe y al club más ganador de esos lares.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ