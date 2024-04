El pasado 16 de abril finalizó la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral (RE). “Poca información” y “constantes fallas del servicio eléctrico e internet” marcaron los 28 días del proceso del Consejo Nacional Electoral (CNE) en varias regiones del occidente del país; lo que les impidió a muchos incorporarse al padrón electoral. En este especial mostramos qué motivó a los nuevos votantes a acatar el llamado y qué les impidió completar el trámite.

Pocos puntos de inscripción, falta de información, escasos operativos de cedulación del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), fallas de electricidad y fallas de internet fueron la constante durante los 28 días de jornadas especiales para la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral (RE).

Luego de concluido el período, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó que en el operativo especial se inscribieron 604.964 electores, el funcionario no aclaró si esta cifra incluye a nuevos electores en el exterior; tampoco ofreció cifras ni enumeró las faltas que impidieron a miles de venezolanos –dentro y fuera del país– incorporarse al padrón.

Ante las cientos de denuncias ciudadanas, distintas organizaciones, partidos políticos, electores y estudiantes, exigieron ampliar centros de inscripción, extender las jornadas y un plan de contingencia ante fallas eléctricas; la solicitud no fue oída.

“No se activaron jornadas especiales de cedulación”

Yenny Navarro (20 años), de Falcón; Antonio Álvarez (21), de Lara; Génesis Castro (23), de Táchira; y Alejandra Alfonzo (23), de Caracas, son unos de los cientos de venezolanos que quisieron inscribirse en el RE para votar en las presidenciales, pero las fallas del sistema se los impidió.

“Perdí mi cédula laminada hace más de un mes, cuando solicité mi cita en el Saime solo me daba la opción en agosto en la sede de La Vela (Coro). No se activaron jornadas especiales de cedulación y el municipio más cercano disponible era Dabajuro, pero no tenía recursos para trasladarme hasta allá”, contó a La Mañana Yenny Navarro, asistente farmacéutico, residenciada en Coro y quien esperaba poder votar en las presidenciales del 28 de julio.

En Falcón la jornada del RE, que inició el 18 de marzo y culminó el 16 de abril, estuvo plagada de tropiezos, la mayoría originados por las constantes fallas del servicio eléctrico y de conexión a internet.

Génesis Castro (23 años), estudiante de Administración en la Universidad de Los Andes (ULA) | Foto: La Nación

Con estos mismos inconvenientes se encontraron los votantes de Táchira, región del país donde en algunas localidades –en especial los municipios cercanos a la frontera– registran desde el pasado marzo cortes de electricidad que superan las ocho horas diarias. También ciudadanos denunciaron que no hubo un cronograma de las máquinas que estaban en los 29 consistorios que conforman la entidad.

“Un día fui en la mañana, hice la cola, pero la luz se fue a las 9:00 a.m., la gente comentó que llegaba a la 1:00 p.m., por lo que me retiré, porque tenía clases. Otro día decidí pasar en la tarde y la electricidad se fue a las 3:00 p.m., no me quedé a esperar, porque trabajo en una pizzería que abre a las 4:00 p.m.”, relató a La Nación Génesis Castro, estudiante de Administración en la Universidad de Los Andes (ULA), quien acudió a la sede del CNE en San Cristóbal.

Punto del RE en la plaza Bolívar de Barquisimeto, Lara | Foto: El Impulso

Mientras que, a Antonio Álvarez, las largas colas que se registraron en la plaza Bolívar de Barquisimeto (Lara) amilanaron su deseo de participar en los próximos comicios: «Las veces que me acerqué a los puntos de actualización de datos y registro no pude pasar porque había mucha cola y no podía ausentarme de mi trabajo», el joven de 21 años trabaja en una empresa.

En el cierre de las jornadas de inscripción en el RE estuvo marcada por largas colas en todos los puntos del estado; y especialmente en la oficina regional del ente, ubicada en la carrera 24 con calle 6 de la urbanización del Este de La ciudad crepuscular. Algunos llegaron de municipios foráneos para tratar de inscribirse o actualizar sus datos; reseñó El Impulso.

“Quiero votar porque quiero ver un cambio”

En el Área Metropolitana de Caracas, también hubo trabas, aunque fueron distintas. Alejandra Alfonzo, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, acudió en noviembre de 2023 a la oficina del CNE en Plaza Venezuela, durante una jornada organizada por estudiantes de su universidad. En ese momento recibió su comprobante de inscripción. Para abril de 2024 aún no aparecía registrada en la página. Quiso acercarse a algunos de los puntos habilitados durante las jornadas especiales. Sin embargo, no tenía centros cerca de su domicilio.

“Vivo en La California (municipio Sucre) y los puntos más cercanos eran en Petare (municipio Sucre) o en Chacao (municipio Chacao), pero no eran de fácil acceso para mí. Eso fue un impedimento”, señaló. La hora de cierre de los centros también le obstaculizó asistir. “Un día podía ir a las cinco de la tarde, pero ya a esa hora estaban cerrando”, contó.

La inscripción en el Registro Electoral es permanente en todas las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Cuando hay elecciones en puerta, el ente electoral organiza jornadas especiales, como las del pasado marzo-abril.

Alejandra Alfonzo (23 años), estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) | Foto: TalCual / María Costero

¿Qué los motivó a querer incorporarse al CNE?

“Participar en las elecciones presidenciales ”,y “que se produzca un cambio en el país”, fueron las principales motivaciones de muchos jóvenes que se acercaron a los distintos puntos del RE para incorporarse al padrón electoral.

“Nunca he votado y siempre digo que, si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Quiero votar porque quiero ver un cambio. Más allá de que mi voto valga o no, quiero expresar mi opinión”, confesó Alejandra Alfonzo.

También señaló que las pasadas elecciones primarias de la oposición aportaron a su motivación. “Las primarias hicieron que yo me quisiera inscribir en el CNE”. Ahora solo espera hasta el 30 de abril para ver si finalmente su inscripción hecha en noviembre de 2023 entra en el corte para los comicios de julio de 2024.

El próximo 30 de abril, hasta el 14 de mayo de 2024, los nuevos inscritos y personas que hicieron cambio de domicilio, podrán constatar si su trámite fue admitido por el ente electoral; los nuevos inscritos, si no aparecen en la lista de nuevos votantes, podrán solicitar su incorporación.

En el caso de las reubicaciones, los ciudadanos podrán presentar un acta de impugnación si no fue procesada la solicitud. Para consultar esta información debe usar el buscador de la página del CNE: www.cne.gob.ve

Para conocer el número de venezolanos con derecho al voto en el país y en el extranjero, se debe esperar la publicación del corte del Registro Electoral Definitivo en la página del CNE, el cual está previsto para el 1° de junio.

“Años atrás no había sentido la necesidad de inscribirme, esta vez sí pretendía hacerlo porque quería votar en las próximas elecciones”, apuntó Génesis Castro, estudiante de Administración en la ULA.

Créditos: Maryory Bustamante (La Nación), María Valentina Costero (TalCual) y redacciones La Mañana y El Impulso