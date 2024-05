Policía de Nicaragua anunció casa por cárcel para Humberto Ortega Saavedra

Humberto Ortega Saavedra tiene una medida de arresto domiciliario en su casa según información de la policía nicaragüense. Es el hermano del presidente Daniel Ortega y fue jefe del Ejército de Nicaragua.

En días pasados, dio una entrevista al medio infobae en la que dijo que después de morir Daniel Ortega, en el país tendría que haber elecciones.

Se cree que esta sería la causa de su detención.

Según La Prensa de Nicaragua, al hermano del presidente le quitaron su teléfono celular, su computadora y todos los equipos de comunicación.

Enfermedades de Humberto Ortega Saavedra

La policía informó que el general en retiro es un paciente coronario que tiene otras enfermedades de base, pero que está estable.

En la residencia instalaron una Unidad de Atención Médica Especializada para atender a Humberto.

“He tenido eventos cardiovasculares graves en el contexto del tenso y polarizado conflicto político y social, la Covid, del año 2018. Fui ingresado de urgencia en el Hospital Vivian Pellas, de Managua. Posteriormente, desde diciembre del año pasado, sufro nuevos eventos. Ya estoy de alta en mi hogar, acá en Managua. Me siento bastante restablecido y animado, en la dinámica personal y política”, dijo Ortega sobre su salud en la entrevista a Infobae publicada este domingo.

Humberto Ortega también denunció en la entrevista que ha conocido de intenciones de asesinarlo por parte de miembros del grupo del poder por las posiciones críticas al régimen que ha mantenido, aunque dijo no creer que esas acciones se realicen por órdenes de su hermano.

“Me he expuesto ante gente radical que quisiera matarme. Yo jamás les he mostrado miedo y jamás he dicho que me voy de Nicaragua. Jamás he dicho que me voy a exiliar. Y si me quieren hacer eso, no lo voy a tolerar y voy a preferir morir defendiendo esos principios que darles el chance de que me humillen”, dijo al medio argentino Infobae.

