Putin podrá gobernar Rusia hasta 2036

El actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, podrá gobernar el país hasta el 2036 si así lo desea, luego de una contundente victoria en el referéndum constitucional celebrado en el país.

La Comisión Electoral Central de Rusia informó que tras completar el 100% del conteo, 77,9% de los electores aprobaron la introducción de una serie de reformas constitucionales que le permitirían postularse a dos mandatos más.

Así, el mandatario con más de 20 años de gobierno podría postularse para gobernar por 12 años más, cuando termine su actual ejercicio en el 2024.

Putin es el funcionario con más años en el poder desde el dictador soviético Josef Stalin, ocupando cargos de primer ministro o presidente. Sin embargo, el ex KGB de 67 años que prometió que no volvería a reelegirse, no ha hecho público aún si se postulará nuevamente al terminar su período.