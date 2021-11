Reportan varios casos de COVID-19 en la Superliga de Baloncesto

Varios casos de COVID-19 han sido reportados en el desarrollo de la Superliga de Baloncesto y al menos tres partidos han sido paralizados. Se espera que en las próximas horas decidan sobre una posible reprogramación de los compromisos.

Los juegos temporalmente paralizados son: Llaneros vs Diablos, Cocodrilos vs Llaneros, y Llaneros vs. Héroes, el 9, 12 y 13 de noviembre respectivamente.

La paralización de los juegos fue una decisión asumida por la Comisión Médica de la SuperLiga de Baloncesto. De acuerdo con el informe, siete casos de COVID-19 fueron detectados en la divisa Llaneros de Guárico.

Es por eso que los tres próximos partidos que correspondía a Llaneros fueron postergados.

“En evaluación de los resultados de las últimas pruebas PCR del club Llaneros de Guárico, registradas en fecha 05 de noviembre de 2021 como parte de los mecanismos de control previos al evento y donde se encontraron un total de 7 casos positivos antes del viaje a la burbuja, por tal motivo se ha decidido la suspensión de los partidos”, refiere la Gerencia General del Club Llaneros de Guárico.

Luego de la confirmación de los siete casos de COVID-19, el club ha sido conminado a quedarse en un lugar de concentración en su propia sede. Por su parte los médicos encargados de la vigilancia sanitaria siguen atentos a posibles nuevos casos.

El cuerpo médico también informó que los contagiados ya cumplen el tratamiento adecuado según cada caso.

Por lo pronto, corresponde aguardar por los próximos resultados de PCR para verificar su condición de salud y la obtención del permiso necesario para pensar en la reprogramación de los tres juegos.