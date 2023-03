Trabajadores eléctricos en Carabobo exigen dotación de uniformes y equipos

Trabajadores del sector eléctrico en Carabobo pidieron mejores condiciones laborales y salariales. Ernesto González, secretario de organización del Sindicato Profesional de Electricistas y Conexos de Carabobo, denunció que carecen de uniformes e insumos para realizar la labor.

Indicó que para poder trabajar en las redes eléctricas de manera segura requieren de una camisa, pantalón y calzado con características específicas.

«El calzado de seguridad que tienen que utilizar los trabajadores eléctricos es un calzado dieléctrico, se les hacen pruebas, se les inyecta una cantidad de voltaje, específicamente 30 mil voltios, para probar su dielectricidad. La camisa tiene que ser 100% algodón, para cuando ocurra un accidente, digamos por inducción eléctrica o por contacto directo, se le desintegre en el cuerpo. El pantalón tiene que ser de 14 onzas, no puede ser un pantalón que tú compres en un centro comercial», detalló.

Además, manifestó que no pueden atender de manera efectiva las averías que se presentan en las comunidades, debido al déficit de vehículos. Precisó que en cada uno de los 8 centros de servicios deberían contar con al menos 10 camiones cesta, pero solo funciona uno por cada centro.

«Por normativa de la empresa, las interrupciones no deberían de durar más de dos horas. Hay sectores que duran más de 24 horas, casi 70 horas, sin servicio ¿Por qué? Por trabajadores mal pagados, falta de trabajadores, no tenemos vehículo, herramientas, los trabajadores manifiestan que no pueden trabajar todos los días por falta de pasaje. No hay una política de inversión para el sector, un sector estratégico para el país, porque los demás dependen del sector eléctrico», destacó.

González dijo por otro lado que no cesarán en las protestas de calle hasta que el gobierno nacional cumpla con otorgarles un salario que les permita cubrir el monto de la canasta básica alimentaria.

