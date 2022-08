Tribunal emite orden de aprehensión contra Carla Angola

El Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas emitió una orden de aprehensión contra la periodista venezolana Carla Angola, informó este jueves 4 de agosto Tarek William Saab, Fiscal General de la República.

Según el alto funcionario del Ministerio Público, Carla Angola habría incurrido en el delito de “comisión de apología en relación al delito de magnicidio”.

“EE.UU. usa un dron y desaparece al segundo al mando de Al Qaeda y todo el mundo se pregunta en redes, ¿por qué no hacen lo mismo con Nicolás Maduro?”, habría preguntado Carla Angola a un entrevistado en el programa de televisión que conduce a diario.

A juicio de Saab, este es un acto que coloca a la comunicadora en posición de “convicta y confesa”. “Con este tipo de acciones, Carla Angola está convicta y confesa. Con el peor de los desparpajos y la irresponsabilidad, esta señora inventa una excusa de las redes sociales para referir lo que ella quiere. Nuestro país quiere paz y tranquilidad”, dijo Saab.

También informó que el Ministerio Público ya inició una investigación en contra de la comunicadora por sus palabras. Por otra parte, dio a conocer que el esposo de Carla Angola también está siendo objeto de una investigación.

Luis Alejandro Arévalo Troconis, esposo de Angola, es investigado por una presunta estafa a cuatro familias en El Cafetal, Caracas.

Las cuatro familias habrían entregado a Troconis una suma de dinero no revelada por Saab. La entrega habría ocurrido en el año 2014 para adquirir un apartamento, ubicado en El Cafetal, pero la venta no se concretó.

En relación al supuesto delito cometido por la ex presentadora de Globovisión algunos especialistas en materia jurídica señalan que lo anunciado por Saab no tiene ningún asidero legal “ya que la periodista no vive en Venezuela sino en Estados Unidos y en ese país eso que dijo no constituye delito alguno”.