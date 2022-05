Ucevistas tienen esta semana para impugnar las elecciones estudiantiles

Este lunes 30 de mayo la comisión electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) publicó el boletín extraordinario con los resultados «parciales» de las elecciones estudiantiles.

En dichos resultados se da como ganador del gobierno estudiantil a Jesús Mendoza Morales, quien fuese candidato a presidente la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV.

Sin embargo, estas elecciones estudiantiles estuvieron rodeadas de irregularidades y polémicas por el retardo del anuncio de los resultados. Según denunció Mendoza en entrevista para el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, la responsabilidad del retraso se debió a que el representante estudiantil ante la comisión electoral (de la UCV) «está parcializado ante un candidato en particular».

No obstante, la razón que la comisión electoral dio para explicar este retraso fue que no podían proclamar un ganador porque hasta el viernes 27 de mayo los inscritos en los Estudios Universitarios Supervisados en el estado Anzoátegui, Bolívar y Amazonas no había votado.

Además, el presidente de la comisión electoral de la UCV, Roangel Ojeda, dijo que faltaban firmas, sellos y que algunas actas mostraban que no hubo testigos al momento del conteo.

Impugnaciones abiertas

«Ahorita esta semana está el proceso de las impugnaciones. Cualquier Escuela, Facultad, Consejo de Facultad, Consejo de Escuela y las opciones federativas tienen esta semana para iniciar proceso de impugnación. Eso está hasta el día viernes», detalló Mendoza.

Después de ese proceso vendrá la proclamación de los ganadores el 10 de junio, de acuerdo con la información de Mendoza.

No obstante, el candidato a la presidencia del movimiento «Vive la U», Sebastián Horesok, aseguró en sus redes sociales que las elecciones tuvieron «una cadena de irregularidades que pueden comprometer la transparencia del proceso».

Hasta ahora queda esperar si durante los días de impugnaciones algunos ucevistas objetaran los resultados.