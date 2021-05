Un litro de gasolina cuesta 10 mil pesos en el Alto Apure

Richard Parra, representante de la empresa de transporte Guasdualito, en el municipio Páez del Alto Apure, advirtió a través de Radio Fe y Alegría Noticias que aún en el inicio de una semana de flexibilización no mejora la situación del combustible en la zona.

Dijo que hacia el transporte público «se viene presentando una situación irregular, no hay ni gasolina ni gasoil para las unidades y cómo se puede observar ya tenemos muy pocas trabajando».

Parra también denunció que están trabajando a pérdida con el tema del combustible «porque prácticamente en las estaciones de servicio no sé si es que no llega o es que no nos quieren echar» pero terminan comprándolo en lugares clandestinos entre 8 mil y 10 mil pesos colombianos el litro. Cada unidad se lleva entre 100 y 120 litros por lo que tienen que erogar altas cantidades de dinero.

Pidió a las autoridades locales «abocarse a la situación del combustible en el municipio Páez porque estamos pagando precios exorbitantes tanto nosotros como los usuarios porque lamentablemente el otro problema que tenemos es que para poder pagar eso hay que aumentar el precio de los pasajes».

Sin embrago, reconoció que esos incrementos no han sido autorizados «y esperamos esta semana poder sentarnos en una mesa de diálogo y llegar a unos acuerdos que coadyuve a la situación porque nosotros somos seres humanos igualitos, tenemos hijos, madres, mujeres a las que tenemos que mantener y ya prácticamente lo que estamos haciendo diario ni para eso nos está dando».

Por Rómulo Zapata/Radio Fe y Alegría Noticias