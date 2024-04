Una Palabra Oportuna 3205

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Martes 23 de abril de 2024

Por: Edgar Magallanes SJ

Mis ovejas escuchan mi voz

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Los judíos interpelan a Jesús en el templo: ¡Si eres el Mesías, dilo ya! Jesús responde, ya se los dije, pero no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo les doy vida eterna.

Reflexiono:

La fe es el inicio de todo. Si encaro cada día con tristeza, no vivo con fe. Pero si creo en Jesús y comparto con Él mi oración, mis experiencias y mí día a día, entonces me lleno de la felicidad de Él.

Me pregunto:

¿La fe se me nota en mi modo cotidiano?

¿Comparto con Jesús y paso tiempo con Él dejando distracciones de lado?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.