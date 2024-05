Una Palabra Oportuna 3230

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 05 de mayo de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Quiero habitar en Tu presencia

Padre del cielo, vengo ante Ti en esta noche dominical para agradecer, para estar un rato contigo antes de irme al necesario descanso. Hoy te agradezco por lo vivido durante esta semana. Desde el domingo pasado se ha escrito una breve historia entre Tú y yo y eso te lo agradezco.

Gracias por la vida que sigue fluyendo a través de mí. Gracias por todo lo que haces para que yo me mantenga conectado a Ti y a Tus hijos. Ciertamente, eres Tú quien constantemente me sale al paso, se me hace el encontradizo. Gracias, por sobre todas las cosas, por habernos dado a Jesús, nuestro camino, verdad y vida.

Esta semana no todo ha sido color de rosa, ha habido dejadez, pereza y apatía. Te pido perdón por eso, porque eso no es lo mejor que tengo para dar y no es lo que Tu Espíritu mueve en mí. Quiero habitar en Tu presencia viviendo cada momento de mi vida.

Renuevo mi compromiso para esta semana que empieza. Sabes de lo que estoy hecho y sabes, como lo supiste del apóstol Pedro, que te amo.

Dame Tu amor y Tu gracia, que eso me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.