Una Palabra oportuna 3242

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Sábado 11 de mayo de 2024

Por: Silvia Blanco

Vivir amando como Él

Buenas y bendecidas noches. Acerquémonos a Jesús para descansar después del trabajo de este día. Respira profundo, sin prisas… ¿Cuál es el sentimiento que predomina en ti al final del día? Y así, tal como estás, escucha a Jesús

“No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les he elegido y les he destinado a dar fruto»

Una madre no elige a sus hijos: los engendra, los acoge y los ama. Es un vínculo para siempre. Dios hace con nosotros lo mismo, y nos invita a vivir amando como Él. Que en todas las circunstancias de la vida podamos dar una respuesta acogedora y agradecida. Que no vivamos como siervos, sino como hijos.

Quédate en presencia del Dios que tanto confía en ti. Adora, alaba, agradece, pide…

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.