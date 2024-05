Una Palabra Oportuna 3263

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 22 de mayo de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Amor a Ti y al prójimo

Cafecito de la esperanza en oración por la paz y nuestros hermanos de Brasil

Señor Jesús, “Hemos visto a uno que expulsaba demonios en Tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros”. Nos ayudas a tener Tu mirada y a ensanchar el horizonte con humildad, compartiendo siempre el vínculo de comunión, una misma fe: caminando juntos hacia la perfección del amor a Ti y al prójimo. Esta manera de vivir nuestra vocación de Iglesia invita a revisar con paz y seriedad la coherencia con que vivimos esta apertura. Tu amor no nos impregna en toda su profundidad, reclama beber en la fuente de Tu sabiduría y amor, sin agotarla. Aceptar que somos llamados para anunciar a todos la humildad como el camino que nos acerca Ti. Es nuestra oportunidad de aceptar al que es diferente a nosotros en la manera de vivir su vocación a formar parte de la Iglesia, porque “el que no está contra nosotros, está por nosotros”. ¿De dónde nos nace este afán por dividir y trazar fronteras, cuando Tu novedad es la comunión? Destruye toda muralla que nos impida ver el sol. Espíritu Santo concédenos el don de poder amar a todos, recrea la comunión en mi corazón. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.