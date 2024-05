Una Palabra Oportuna 3267

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 24 de mayo de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra Julitze Maryurel

Con María nuestra Auxiliadora te suplico

Cafecito de la esperanza en la memoria de maría auxiliadora. Oramos por la paz y por nuestros hermanos de Brasil

Señor Jesús, en un rato de oración agradezco Tu enseñanza. Tú lo haces con autoridad, aprovechas todas las ocasiones: Esa es Tu misión, transmitir la Palabra del Padre. Y lo hiciste, y continúas haciéndolo a través de la Iglesia. Con María nuestra Auxiliadora te suplico: háblame, quiero rezar como fiel discípulo oyente de la Palabra, como Ella nos da ejemplo. Pedirte capacidad para aprender lo que enseñas y saber compartirlo con humildad. Reconozco que es muy fácil caer en el error de hacerte decir cosas que Tú no has dicho, a veces, intento que digas aquello que a mí me gusta o conviene. Reconozco la dureza de mi corazón al escucharte. Rompe los deseos de felicidad interesada y egoísta que hay en él, hazme entrar dentro de Tu verdad divina, que tanto necesito. En este espacio de mirada limpia, comprendo cuando afirmas que el amor matrimonial es definitivo, que el adulterio, es camino equivocado hacia la felicidad. “Serán los dos una sola carne”. Así es el milagro del amor; no conduce al dominio sino a la comunión. Ninguna ley humana puede destruir esta igualdad de hombre y mujer querida por Dios. Mirar juntos la vida, vivirla juntos. Darse más que dar, día tras día. Abrazos entrañables, abiertos a la vida. Gracias, Señor, por Tu amor. Gracias, por cada mujer y cada hombre unidos en el corazón. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.