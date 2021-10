Una tachirense es campeona de la vuelta ciclística a Colombia

La tachirense Lilibeth Chacón demostró este domingo 3 de octubre que cuando se lucha por algo con disciplina y pasión, los objetivos se pueden alcanzar. En su cuarto intento, logró ser la campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2021.

Superando cuatro de las seis etapas del torneo, la ciclista logró ser la mejor entre todas las competidoras. Pero no lo tuvo nada fácil. Afirmó que «hoy fue un día de sufrimiento, mi bicicleta estaba sin una pila de cambio, las primeras vueltas me tocaron con el plato, luego un pinchazo y me tocó cambiar de bici», declaró para Win Sports.

Con lágrimas en los ojos y con notables sentimientos encontrados, la pedalista dijo que «se tiene que tener una mente fría para poder superar obstáculos como estos y entrenarla porque realmente es algo muy difícil de enfrentar».

Dedicatoria especial

Lilibeth había perdido a su tío hace poco tiempo y en cada etapa le dedicaba la victoria a su familiar. «Primeramente le dedico a Dios este título, luego a mi tío, a mi equipo, a mi familia y a mis amigos que día a día me apoyan».

La última etapa se llevó a cabo en un circuito en Bogotá y ahí venció a la ecuatoriana Miryam Núñez. Su tiempo general fue de 14 horas, 31 minutos y 51 segundos.