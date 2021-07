Vinotinto de baloncesto está en semifinales del repechaje olímpico

La selección de Venezuela perdió ante Lituania y tenía que ganar contra su similar de Corea del Sur para seguir en la carrera por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Para eso tuvieron que medirse contra los surcoreanos este miércoles, y salieron airosos de la contienda al superarlo con un marcador de 90 a 80.

Con este resultado, el combinado nacional de baloncesto pasó a las semifinales del repechaje olímpico y está a un paso de la final, lo que refuerza el sueño Vinotinto de clasificar a otro equipo de una disciplina de conjunto.

De acuerdo con los datos publicados por la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), los más destacados del partido fueron:

Heissler Guillent 17pts (4/6 C3), 5reb, 3ast

Michael Carrera 16pts, 12reb, 4ast

Pedro Chourio 16pts, 1bg

Garly Sojo 13pts, 9reb, 4ast, 2bg

El triunfo de la selección venezolana de baloncesto fue reseñado por la Federación Internacional de Baloncesto a través de la red social Twitter.

🇻🇪 @FVBbasketball bounced back at the #FIBAOQT by beating 🇰🇷 to guarantee their spot in the Semi-Finals in the road to #Tokyo2020!