Waraos deltanos no pueden volver a entrar a Tucupita

A los estudiantes que recién trasladaron de otras entidades de Venezuela, sí se les prestó la atención epidemiológica para descartar la presencia del COVID-19.

No obstante, un grupo de aborígenes no ha corrido con la misma suerte. A varios de ellos no se les ha permitido ingresar al Delta y son devueltos, según pudo conocer Radio Fe y Alegría Noticias.

Varios waraos del Bajo Delta que arribaron en canoas a Barrancas del Orinoco, en Monagas, luego de navegar durante una semana para posteriormente viajar hasta Tucupita por carretera, aseguraron estar afectados debido a los cierres de comercios y ahora el impedimento para ingresar a su estado Delta Amacuro en el punto de control “El Cierre”.

Los militares que mantienen la vigilancia solo ordenan devolver el auto que transporta a los waraos, sin que corran con la misma suerte de los estudiantes.

Uno de los waraos consultados que se encuentra varado en Barrancas del Orinoco, aseguró que son los más afectados porque tras navegar por una semana en busca de comida y medicinas, ahora no pueden ingresar al Delta.

Varias familias viajan desde la selva hasta el sur de Monagas, a la localidad de Barrancas del Orinoco, desde donde toman un auto para arribar a Delta Amacuro.

“Ahora todo está cerrado y no tenemos la posibilidad de ingresar a Tucupita, donde tenemos la familia. Allí (en Barrancas del Orinoco) pasamos varios días, compramos comida y medicinas y regresamos”, dijo otro de los aborígenes a quien también ordenaron regresar una vez que estuvo en el punto de control El Cierre.

En Barrancas del Orinoco no tienen familiares y en esa pequeña localidad las carencias se sienten con mayor intensidad. Los nativos vulnerados hacen un llamado a las autoridades de los asuntos indígenas, para que “dejen la flojera” y aborden esta realidad.

Los waraos van en canoas hasta Barrancas del Orinoco por ser la ciudad con acceso a carretera más próxima a sus comunidades.

Sobre Barrancas del Orinoco

Barrancas del Orinoco es una población ubicada al sur del estado Monagas, a orillas del río Orinoco y colindante con suelo deltano.

Para los navegantes que viajan en canoas, este es el punto más cercano con Tucupita vía terrestre, lo que supone evitar otros dos días de viaje remando en canoa.

El coste dolarizado del combustible y el lubricante les impiden viajar en motor fuera de borda directamente hasta el puerto de Volcán en Tucupita.