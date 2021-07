Zapatero a domicilio, otra iniciativa para buscar la comida en Tucupita

Jhoan, un joven de 22 años de edad que vive en Los Cedros de Tucupita, es una persona que se ha dedicado a reparar zapatos. Ha sido su trabajo desde hace al menos tres años. Antes, sus clientes lo buscaban, ahora debe ir por ellos a sus casas para ofrecer un servicio a domicilio.

Jhoan manifestó que ha tenido que dedicarse a coser zapatos de esta manera, porque considera una alternativa de trabajo diferente y más cómodo para sus clientes. Ahora va de casa en casa preguntando si alguien requiere de su labor. Poco a poco va sumando confianza y más usuarios.

Él acepta como pago empaques de comidas u otras formas, con tal de llevar alimentos a su casa, donde colabora en medio de un contexto donde todos han tenido que trabajar.

Explicó que coser zapatos le ha ayudado un poco con los alimentos, porque los dueños de algunas casas han sido “solidarios”. Le han dado dos arroz, harinas o comidas ya cocidas. Asegura que no todos los días corre con la misma suerte, hay veces en los que nadie tiene los zapatos dañados, bromea.

Por Genni Gómez | Radio Fe y Alegría Noticias