Zona Educativa aclara acuerdos con sindicatos en Guárico

El jefe de la Zona educativa del estado Guárico, Elías Zurita, informó acerca de la conformación de unas mesas de dialogo con gremios y sindicatos de educación para buscar alternativas de ayuda para los docentes mientras siguen esperando un ajuste salarial.

Zurita, en una entrevista al programa radial del periodista Víctor Hugo Donaire, aclaró que entre las primeras soluciones que están buscando al conflicto magisterial están relacionadas a la salud y alimentación de los maestros.

“Hay que hacer un método guariqueño que permita encontrarnos en cosas que podamos solventar, que podamos avanzar, que tengamos soluciones rápidas y no dependan exclusivamente del salario con tal, sino lo que llamamos nosotros el salario social, que es salario alternativo”, explicó en la entrevista.

Igualmente señaló que el gobernador José Vásquez pidió a la autoridad única en salud en el estado que se encargue de apoyar a los docentes con programas de atención.

“El gobernador indicó una propuesta establecida para los docentes de Guárico para hacer jornadas de atención médica a todos ellos. Hasta la semana pasada se habían sometido a operación mil 800 personas, de las cuales, muchos fueron educadores, pero no tenemos el censo porque no estaba clasificado como tal”, dijo.

La Zona Educativa aclara que no están «cambiando la lucha»

“Sí hay dificultades con el Ispame. Sí hay dificultades y la misma autoridad en salud se comprometió en ayudar para solventar”, afirmó Zurita.

El jefe de Zona aclaró que no están cambiando la lucha por una bolsa de alimentos, sino que están llegaron acuerdos para recibir estos beneficios como medidas para paliar la situación de los docentes.

“Podamos tener acceso a programas alimenticios que sean exclusivamente para los maestros. Me pareció bien interesante y planteamos la evaluación con el área de alimentación para ver cómo podemos atender con el sistema guariqueño a los maestros. No es que estén cambiando la lucha por una bolsa, no. Es que sí tenemos instituciones nacionales que nos pueden hacer programas a cada uno de ellos y de ventas subsidiadas para atender a los maestros”, indicó.

Zurita también dijo que mientras los gremios y sindicatos se mantienen en conversaciones por la firma de una contracción colectiva, la Zona Educativa se encuentra resolviendo los problemas sociales de los docentes para amortiguar la carga salarial en estas mesas de dialogo con los sindicatos en la entidad guariqueña.

