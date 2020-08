Zulia suma otro médico fallecido por COVID-19

Este viernes se confirmó la muerte del doctor Jesús Clavero en el estado Zulia, a consecuencia de la COVID-19, convirtiéndose en el médico 26 que muere en la entidad por esta enfermedad, de acuerdo a los registros de los gremios de la salud.

La información la dio a conocer el doctor Freddy Pachano, director de postgrado de medicina de la Universidad del Zulia a través de su cuenta en Twitter.

Pachano lamentó la muerte del médico intensivista y añadió “otro especialista zuliano que fallece por esta enfermedad.

Preciso que el doctor Clavero formaba parte del equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Sucre.

Este jueves, el doctor Pachano había señalado que según los informes de los médicos residentes, en los últimos días ha bajado el número de ingreso de pacientes por COVID-19 a los hospitales centinelas del Zulia.

Dijo que también había bajado el número de pacientes con complicaciones por la enfermedad, así como el número de fallecidos por el nuevo coronavirus.

COVID-19

BUENAS NOTICIAS

Hoy los residentes me escribieron que ha bajado el número de casos complicados, los fallecidos y los ingresos por COVID-19.



GLORIA A DIOS



No bajemos la guardia, prevención

Mascarilla, lavado de manos, distancia social, protector facial, no te reunas