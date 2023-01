Al grito de “pueblo escucha y únete a la lucha” marcharon los gremios en Monagas

Entre gritos, aplausos, banderas y pitos los gremios en Monagas salieron a marchar desde la plaza El Indio de Maturín recorriendo la calle Azcue hasta llegar a la plaza El Estudiante como parte de las jornadas de protestas para exigir al presidente Nicolás Maduro el aumento del sueldo y además las reivindicaciones salariales que en algunos casos les adeudan.

En esta jornada de protesta participaron los gremios de los distintos colegios de profesionales, sindicatos, además de los habitantes del estado Monagas que salieron a acompañar la lucha de los educadores que piden salarios dignos para mejorar la calidad de vida de ellos y sus familiares.

A los educadores, personal obrero y administrativo de las instituciones públicas también se les sumaron los integrantes de los Colegios de administradores, contadores, odontólogos, ingenieros, médicos, enfermeras, economistas, abogados y además los sindicatos de jubilados de las empresas pertenecientes al Gobierno nacional y regional. Militantes de partidos políticos también acompañaron esta jornada de protesta que, según sus convocantes, seguirán en las calles.

A pesar de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, llamaron a sus militantes y trabajadores a salir también a marchar en “defensa de la patria” y de las sanciones del Gobierno norteamericano, no fue impedimento para que la marcha de los gremios siguiera su curso y su destino.

Radio Fe y Alegría Noticias pudo verificar que en ambas concentraciones reinó la paz y la tranquilidad, aunque la marcha denominada “Salarios dignos ya”, que recorrió la calle Azcue de Maturín, estuvo escoltada por el equipo antimotín de la Policía del estado Monagas, de Maturín y la Guardia Nacional Bolivariana. Por su parte, la marcha oficialista llegó a la Gobernación de Monagas sin ser supervisada por algún cuerpo de seguridad.

Fotos: José Ignacio Piñango | Radio Fe y Alegría Noticias

Los educadores siguen su lucha en la calle

Los maestros del estado Monagas, que iniciaron sus jornadas de protestas y concentraciones desde hace más de dos semanas, también salieron a protestar por mejoras en los salarios y en las instituciones educativas donde laboran.

“Somos docentes, no somos delincuentes”, bajo esta consigna los educadores activos y jubilados recorrieron la calle Azcue de Maturín.

Geyber Barreto, trabajador de la educación en Monagas, dijo que “estoy saliendo a protestar por voluntad propia, a mí nadie me ha pagado por salir a marchar. Esta protesta es motivada por el salario que está muy bajo y no alcanza para nada, la seguridad social de cada trabajador que no la tenemos. ¿Cómo podemos ir a dar clases si lo que nos pagan no nos alcanza ni para pagar pasaje y menos para comer? Queremos enseñar, pero con salarios dignos para todos”.

En este sentido, la trabajadora del sector público, Mirian Noguera, expresó que en la marcha “estamos haciendo valer nuestro derecho a la libre protesta en cualquier parte del estado Monagas y del país. Hemos salido porque queremos unos salarios justos, cada día el salario va es para abajo y no tenemos dinero para cubrir nuestras necesidades y menos la de nuestra familia. El presidente tiene que alzar los suelos”.

Dijo además que “nuestra lucha seguirá estando en la calle. No la dejaremos hasta no ser escuchados”.

Los gremios en Monagas seguirán en la lucha por reivindicaciones

A juicio del presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Héctor Villalba, esta marcha el 23 de enero se trató de “una jornada nacional de protesta de los trabajadores, la discusión del contrato colectivo y buenos salarios para mantener a sus hijos y familiares. Todos los gremios y la gente salió a que se mejoren las condiciones de vida de los trabajos. La lucha es en la calle. Para los próximos días daremos los lineamientos de los distintos gremios en el estado Monagas”.

Los gremios y sindicatos anunciaron que se mantendrán en la calle de manera pacífica y cívica pidiendo las mejoras salariales al gobierno nacional y que esperan seguir contado con el apoyo de los agremiados y del pueblo de Monagas.

En los municipios Aguasay, Libertador, Sotillo y Bolívar del estado Monagas también el personal de la educación salió a marchar.