Chevron envía más de cien mil barriles de petróleo al día a EE.UU.

De acuerdo con un documento al cual tuvo acceso la agencia internacional de noticias Reuters, la empresa petrolera norteamericana Chevron Corp envía diariamente a Estados Unidos 100 mil barriles de petróleo al día. Esto suma casi 3 millones de barriles al mes.

Queda por determinar qué monto genera para Venezuela tal número de barriles exportados de manera diaria y cuál es la suma total de divisas que ingresaron a Venezuela desde que Chevron retomó sus actividades desde el 11 de enero de 2023 hasta este 22 de febrero.

Ante las especulaciones de Chevron no pagaría regalías al reanudar las actividades de explotación de crudo, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que la empresa norteamericana no sacaría petróleo si no pagaba.

La declaración de Cabello fue enfática y directa para acabar con las especulaciones, lo que significa que las exportaciones sí estarían generando inyección de divisas a la maltrecha economía venezolana.

#EnVideo📹| Primer Vicepresidente del PSUV, @dcabellor indicó que ojalá se incremente la producción con la Chevron en Venezuela y añadió: “Lo único es que petróleo que se lleven de Venezuela, petróleo que tienen que pagar con regalía y todo”. #HueleANavidad pic.twitter.com/ECts93zwXf — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 5, 2022

Febrero y el aumento en la producción de barriles de petróleo

La cantidad de crudo que exporta Venezuela a través de Chevron Corp aumentó de forma drástica en febrero respecto al mes anterior. De acuerdo con Reuters, en enero de 2023 Chevron solo pudo exportar 75 mil barriles de petróleo.

El destino del crudo exportado por Chevron en enero de 2023 habría sido la refinería de Pascagoula, Mississippi. Además, también vendió cargamentos a las refinerías estadounidenses Phillips 66 y Valero Energy.

Hasta este 22 de febrero de año 2023, la transnacional norteamericana habría realizado tres transportes de crudo a Estados Unidos, destinados a la refinería Pascagoula, Phillips 66 y Valero Energy.

No obstante, la transnacional se habría propuesto realizar otros cinco cargamentos antes de que termine el mes de febrero, lo que sumaría un total de ocho cargamentos exportados para el cierre del mes de febrero.

Chevron y su necesidad de drenar rápidamente el inventario

El envío crudo venezolano se da luego de una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que autorizó a Chevron a expandir la producción y a reanudar las exportaciones de petróleo venezolano, que habían permanecido congeladas durante años.

Reuters también revela que las exportaciones mensuales totales se establecen en un promedio de 106 mil 500 barriles diarios. El petróleo enviado bajo la licencia estadounidense hasta ahora proviene de los inventarios acumulados de crudo pesado de sus dos principales empresas conjuntas en Venezuela, Petropiar y Petroboscan.

La parte de Pdvsa

La estatal petrolera venezolana Pdvsa habría usado una parte de las acciones que comparte con Chevron para el envío de crudo a las refinerías que son propiedad del Estado venezolano en el exterior.

Hay que recordar que Pdvsa tiene una participación mayoritaria en las empresas conjuntas con Chevron, específicamente de Petroipiar y Petroboscan. Ambas empresas son los que están sustentando la producción de crudo con fines de exportación.

Por su parte, Chevron estaría facilitando a Venezuela el suministro de diluyentes necesarios para el procesamiento del petróleo extrapesado y convertirlos en combustible para el mercado nacional.

En lo que va del año, Chevron ha entregado 900 mil barriles de nafta pesada a Pdvsa y recientemente se reservó otra carga de 450 mil barriles para entregar en febrero.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.