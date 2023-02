CIDH pide al gobierno de Brasil garantizar la supervivencia de los yanomamis

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva garantizar la supervivencia de los indígenas yanomamis en la selva amazónica. De acuerdo con un informe de la Comisión, 570 niños yanomamis han muerto por una “grave crisis humanitaria”.

Sin embargo, la CIDH no es precisa al no indicar el periodo en el cual habrían fallecido esos 570 niños yanomamis. No obstante, afirmó que la inseguridad alimentaria del pueblo está “directamente relacionada con la discriminación étnico racial” y con la “invasión de los mineros ilegales” que han afectado las fuentes tradicionales de alimento.

“La minería ilegal también ha contribuido con la propagación de enfermedades contagiosas y el incremento de la violencia intercomunitaria”, dijo el organismo vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además, reprochó “la omisión” del Ejecutivo anterior de Jair Bolsonaro ante “las múltiples denuncias y solicitudes de protección por parte del pueblo Yanomami, ignoraron la situación de violencia, ataques y asesinatos”.

¿Qué ha hecho Lula?

La semana pasada, el Gobierno de Lula da Silva ordenó la retirada de los mineros ilegales de la tierra Yanomami, el mayor territorio indígena del país, y decretó el estado de emergencia sanitaria por las graves condiciones de desnutrición y de enfermedades en la zona.

Las autoridades de Brasil afirmaron este miércoles que han comenzado a retomar el control del territorio indígena Yanomami en la selva amazónica con el inicio de la expulsión de los cerca de 15 mil mineros ilegales que operan en la zona.

La Comisión dijo que toma nota de la decisión del nuevo Gobierno brasileño de haber decretado el estado de emergencia sanitaria, con lo que más de mil personas indígenas con estado de salud crítico han sido atendidos para evitar su muerte.

Con todo, la CIDH urgió “al Estado de Brasil a que intensifique sus esfuerzos para reparar y revertir la crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a la población Yanomami”.

Con información de EFE

