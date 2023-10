¿Cumplió Maduro con su promesa de que nadie de Las Tejerías se quedaría sin casa?

Hace un año, el presidente Nicolás Maduro prometió que nadie en Las Tejerías se quedaría sin casa después de un devastador deslave, ¿ha cumplido el mandatario con ello?

“Les pedimos que tengan a bien los que tuvieron pérdida total, tenemos los refugios solidarios, bien acondicionados, jasta tanto organizamos la construcción de una nueva casa, la asignación de una casa totalmente nueva. Nadie se va a quedar abandonado, nadie se va a quedar sin casa, absolutamente nadie”, dijo el presidente Nicolás Maduro el 10 de octubre del año 2022.

En su reciente informe, Maduro resaltó los avances en la reconstrucción de la zona. De acuerdo con el balance ofrecido, el Gobierno entregó 855 viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela y tiene en construcción 200 casas más.

Aunado a ello, el Gobierno ha contribuido en Las Tejerías en otros ámbitos con la rehabilitación de centros de salud, como el Hospital General Dr. José Gregorio Hernández y la recuperación de varias escuelas.

A pesar de las afirmaciones del mandatario, los habitantes de Las Tejerías no parecen satisfechos. La promesa de no dejar a nadie sin hogar no parece haberse cumplido por completo para ellos, ni tampoco la recuperación de la zona.

Un punto crítico es el estado de una calle en el Barrio El Béisbol, donde el río ha reducido el camino debido al estrechamiento del barranco.

En consecuencia, la percepción de los habitantes contrasta con los informes oficiales del Gobierno. La brecha entre las promesas y la realidad es una fuente de descontento para aquellos que esperaban una reconstrucción más rápida y efectiva.

Dicho ello, aún así, la comunidad sigue luchando por recuperarse por completo por sus propios esfuerzos de la tragedia del deslave que dejó más de 50 muertos y desaparecidos.

