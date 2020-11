De caminantes y xenofobia

Los caminantes venezolanos siguen su travesía de dejar Venezuela, incluso en medio de la pandemia.

Jorge Labrador lo describe así para Radio Fe y Alegría Noticias: “Unos van con pantuflas. Otros con zapatos deportivos remendados. Y algunos ya los tienen rotos de tanto caminar. En sus ojos se nota el duro transitar por todo el país para poder llegar a San Antonio del Táchira y cruzar por las innumerables trochas o pasos ilegales”.

Muchos de ellos se van a Colombia y, en medio de este contexto, esta semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, emitió un pronunciamiento lamentable donde vinculaba a los venezolanos con la criminalidad de la entidad.

“Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí, el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación”, dijo.

"No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente: alcaldesa @ClaudiaLopez#TuGobiernoEnKennedy pic.twitter.com/3s1K4Dn1XA — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 30, 2020

La CIDH mostró su preocupación con respecto a esta declaración, mientras que Migración Colombia se desvinculó públicamente de estos comentarios.

El humorista venezolano Ricardo del Bufalo le contestó a López con una canción: “Señora alcaldesa, usted no es cualquiera / Mida sus palabras porque crean barreras / Mi gente no es malandra, es en gran parte honesta / Que busca ganar pesos vendiendo unas arepas”.

Con mucho respeto, alcaldesa Claudia. #Cancióninformativa sobre las cifras de migrantes venezolanos que delinquen en Colombia.



Hace unos días, @ClaudiaLopez hizo unas declaraciones lamentables insinuando la relación del crimen en Bogotá con la migración venezolana. Es falsa. pic.twitter.com/yMHJIpgCon — Ricardo Del Bufalo (@RDelBufalo) October 31, 2020

Breve guía sobre el 6 de diciembre

Esta semana Héctor Escandell publicó una breve guía para entender los comicios electorales del próximo 6 de diciembre.

¿Cuántos candidatos participarán? ¿Cuál es la posición de los partidos opositores? ¿Qué dice la comunidad internacional? Estas son algunas de las preguntas que se responden en este especial.

Activos de nuevo; las causas justas no esperan

El miércoles 28 de octubre nuevamente los misioneros educativos y comunicacionales del Movimiento Fe y Alegría se activaron con otro “tuitazo”, como método de protesta para exigir un salario digno y justo para los maestros.

Para ellos, el 2020 ha sido el peor año en cuanto a condiciones laborales, más allá de la pandemia.

Concluyó acto de exhumación de José Gregorio Hernández

En la iglesia La Candelaria de Caracas, la comisión de especialistas que se encargó del análisis forense y clínico de los restos del doctor José Gregorio Hernández, presentó el informe final de sus estudios en el acto de clausura de exhumación.

Educación y Brecha Digital

“Es una falacia decir ingenuamente que la pandemia trata a todos por igual, cuando la realidad es que golpea con más fuerza a las poblaciones más vulnerables. También en educación son los pobres quienes sufren las peores consecuencias”.

En su artículo de esta semana, Antonio Pérez Esclarín habló sobre Educación y Brecha Digital: “No podemos olvidar que la igualdad de acceso al conocimiento, no supone igualdad ante el conocimiento. Es importante siempre tener en cuenta que en Internet nos encontramos con una información prácticamente inabarcable, pero ello no implica que la información se convierta en conocimiento, que requiere un grado de madurez cognitiva y de preparación del usuario que no siempre tiene”.