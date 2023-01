Detienen a varios trabajadores de Sidor

Fuentes vinculadas a varias ONG de derechos humanos revelaron que en la mañana de este jueves 12 de enero fueron detenidos varios trabajadores de Sidor y de la empresa Bauxilum en el estado Bolívar, mientras se encontraban protestando por mejoras salariales desde hace 3 días.

La cifra de detenidos varían. Por ejemplo, la ONG Provea publicó en su cuenta de Twitter, citando la cuenta de José Basanta, que funcionarios de la DGCIM habían privado de libertad a los trabajadores de Bauxilum David Torres y Luis Coro, haciendo responsable al gobierno de lo que pudiera ocurrirle a su integridad física.

#ATENCIÓN | Denunciamos que fuerzas represivas del Gobierno Nacional se llevan detenidos a 2 compañeros de #CVGBauxilum David Torres y Luis Coro

Hacemos responsable al Gobierno Nacional y Regional de su integridad física.

Por otras redes, algunos familiares también reportaron la detención de Juan Carlos Arias, Remis Ramos, Over Ramos, Juan Mendoza y Nery González, todos trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, con lo cual serían siete en total.

Serían 18 los detenidos

El abogado Javier González, de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Bolívar, informó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que serían 18 los detenidos en total por parte del SEBIN, CICPC y DGCIM.

A algunos se les estarían imputando los presuntos delitos de instigación al odio, agavillamiento, asociación para delinquir y alteración del orden público.

Hasta el cierre de esta nota no se había producido el traslado de un grupo de los apresados a los tribunales para sus respectivas imputaciones por parte del Ministerio Público. Revelo que algunos fueron detenidos en su casa. Dice estar convencido que una vez que sean presentados en audiencias “los dejarán en libertad porque no han cometido ningún delito. Reclamar mejores salarios no es un delito”.

Vale recordar que el grupo de manifestantes se encuentran en las adyacencias del portón 4 de la empresa siderúrgica y este miércoles Provea denunció en su Twitter que el líder del movimiento laboral Unidad en la Coincidencia, César Soto, había sido visitado en su residencia por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana con el objetivo de privarlo de su libertad.

Por su parte, el precandidato a las primarias por Primero Justicia Carlos Ocariz rechazó la aprehensión de estos trabajadores y señaló que “la protesta es un derecho consagrado en la Constitución. Una vez más pisotean los DDHH”.